Trump chwali Nawrockiego. Takie słowa padły w Gabinecie Owalnym

Prezydent USA czekał na Karola Nawrockiego przed Białym Domem. Po krótkim powitaniu i rozmowie, prezydenci obserwowali przelot samolotów F-35. Biały Dom przekazał, że to symbol silnych relacji obu krajów. Wykonano też przelot myśliwcami F-16 dla uczczenia polskiego pilota, majora Macieja Krakowiana, który zginął niedawno w katastrofie lotniczej w Radomiu.

Trump: Nawrocki odniósł wielki sukces

Prezydent USA pochwalił postawę Karola Nawrockiego.

– To człowiek, który odniósł wielki sukces. (...) W tym trudnym wyścigu wszystkich pokonał, jest coraz popularniejszy. Jest bardzo ciekawym człowiekiem. Nie chwalę zbyt wiele osób, ale pana prezydenta chwalę za pracę, którą wykonał – powiedział podczas spotkania w Gabinecie Owalnym Donald Trump.

– Polacy są zadowoleni ze swojego prezydenta. To dla mnie zaszczyt, że mogę pana gościć – zaznaczył, zwracając się do Karola Nawrockiego.

Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że będzie rozmawiał z polskim przywódcą o współpracy handlowej.

Nawrocki: Walczyłem przeciwko wszystkim

Karol Nawrocki nie pozostał dłużny Donaldowi Trumpowi.

– Chciałbym wyrazić moją wdzięczność za zaproszenie po zaledwie miesiącu od mojego zaprzysiężenia. To znaczy, że nasze relacje są bardzo silne, jak nigdy dotąd – powiedział prezydent Polski.

– Nasze relacje są oparte na wartościach. Bardzo dziękuję za Pańskie wsparcie podczas kampanii. To była moja walka przeciwko wszystkim innym pozostałym – zaznaczył.

Prezydent przypomniał o wspólnych bohaterach polskiej i amerykańskiej historii – Tadeuszu Kościuszce i Kazimierzu Pułaskim.

Karol Nawrocki podkreślił że liczy na owocne ws. handlowych i obronności.

Gdy jeden z dziennikarzy zapytał, czy amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce, Trump odpowiedział: "Tak sądzę. Czy pan wie coś, czego ja nie wiem. Pozostajemy w Polsce, mamy to uzgodnione z Polską".

