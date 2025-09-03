Bez Nawrockiej w Białym Domu. Wiadomo, kiedy pierwsza dama dołączy do prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki spotka się z w środę prezydentem USA Donaldem Trumpem. To pierwsza podróż Nawrockiego po zwycięstwie w wyborach prezydenckich. Z oficjalnego harmonogramu wizyty wynika, że Trump powita polskiego prezydenta w Białym Domu o godz. 11 czasu lokalnego (17 w Polsce). Kancelaria Prezydenta podała, że "Nawrocki wpisze się do księgi pamiątkowej, Donald Trump przedstawi prezydentowi RP amerykańską delegację, a Karol Nawrocki przedstawi delegację polską amerykańskiemu przywódcy".

Zaplanowano też pokaz lotniczy. Co znamienne, powitanie polskiego przywódcy odbędzie się po południowej stronie Białego Domu, gdzie zwykle dla gości rozwijany jest czerwony dywan.

Marta Nawrocka dołączy do męża. Wiadomo kiedy

Media zauważają, że w spotkaniu udziału nie weźmie pierwsza dama RP, Marta Nawrocka. Wiadomo, kiedy dołączy do męża.

Okazuje się, że Marta Nawrocka nie przybędzie do USA, ale spotka się z prezydentem w Watykanie. To tam prosto z USA uda się Karol Nawrocki. "W czwartek po południu prezydent wraz z żoną złoży w Bazylice św. Piotra wiązanki na grobie św. Jana Pawła II. Następnie o godz. 18 w Rzymie rozpocznie się ceremonia powitania prezydenta Nawrockiego przez premier Włoch Giorgię Meloni. Zaplanowane jest spotkanie w wąskim gronie prezydenta RP i premier Włoch. W piątek przed południem para prezydencka znów przybędzie do Watykanu. Karol Nawrocki będzie rozmawiał z papieżem Leonem XIV w Pałacu Apostolskim. Następnie spotka się z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem. Wczesnym popołudniem Nawrocki uda się do Pałacu Prezydenckiego w Rzymie na spotkanie z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą. Odbędą się rozmowy plenarne pod przewodnictwem obu prezydentów" – podała KPRP.

Tusk ujawnia: Powiedziałem prezydentowi Nawrockiemu jedną rzecz

Polacy wskazali Nawrockiego. Tusk w tyle w sondażu przed wizytą w USA