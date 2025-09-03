Tusk ujawnia: Powiedziałem prezydentowi Nawrockiemu jedną rzecz

Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Kielcach, poinformował, że powiedział prezydentowi Karolowi Nawrockiemu "jedną rzecz" przed wizytą głowy państwa w USA.

– Sam to zawsze powtarzam naszym amerykańskim przyjaciołom. Zawsze, gdy mam taką możliwość i było to też wtedy, kiedy prezydent Donald Trump po raz pierwszy był prezydentem, ja byłem szefem Rady Europejskiej, też tłumaczyłem z dużym przekonaniem, rządził wtedy PiS i prezydent Duda, że niezależnie od tego, kto rządzi w Polsce, jeśli chodzi o nasze relacje z USA, one są nacechowane lojalnością, gotowością do pełnej współpracy, tradycyjną przyjaźnią, bo to my – Polacy i oni – Amerykanie, mówię o narodach, jesteśmy gwarantami tych relacji – mówił.

Szef rządu powtórzył, że Polska niezależnie od tego, kto jest prezydentem, kto jest premierem, "jest najbardziej stabilnym ogniwem NATO w tej części świata i najbardziej lojalnym partnerem dla USA". – Cieszę się, że wczoraj sekretarz stanu USA Mark Rubio potwierdził to, że strona amerykańska tak też widzi Polskę i to się nie zmieni – dodał.

Nawrocki w USA. Spotka się z Trumpem

Prezydent Karol Nawrocki przebywa w USA, gdzie spotka się z Donaldem Trumpem.

O godz. 11:00 czasu lokalnego (godz. 17:00 w Polsce) prezydent RP Karol Nawrocki zostanie powitany przez prezydenta USA Donalda Trumpa. przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda J. Trumpa. Następnie Karol Nawrocki dokona wpisu do księgi pamiątkowej

O godz. 11:25 czasu lokalnego rozpocznie się spotkanie prezydenta RP Karola Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Następnie odbędą się rozmowy plenarne prezydenta RP i prezydenta USA w formule śniadania roboczego.

O godz. 13:30 czasu lokalnego prezydent Karol Nawrocki wypowie się dla polskich mediów.

Ostatnim punktem wizyty – o godz. 16:15 – jest ceremonia złożenia wieńca na Grobie Nieznanych Żołnierzy.

