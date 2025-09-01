Nawrocki spotka się z Trumpem. Znamy dokładny plan wizyty w USA

W środę o godz. 11:00 czasu lokalnego (czas w Polsce – 6 godzin) prezydent RP Karol Nawrocki zostanie powitany przez prezydenta USA Donalda Trumpa. przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda J. Trumpa. Następnie Karol Nawrocki dokona wpisu do księgi pamiątkowej

O godz. 11:25 czasu lokalnego rozpocznie się spotkanie prezydenta RP Karola Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjadnoczonych Donaldem Trumpem. Następnie odbędą się rozmowy plenarne prezydenta RP i prezydenta USA w formule śniadania roboczego.

O godz. 13:30 czasu lokalnego prezydent Karol Nawrocki wypowie się dla polskich mediów.

Ostatnim punktem wizyty – o godz. 16:15 – jest ceremonia złożenia wieńca na Grobie Nieznanych Żołnierzy.

Spotkanie Nawrocki-Trump. Czego będą dotyczyć rozmowy?

Kilka dni temu szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki zostanie podjęty lunchem w Białym Domu, co – jak mówił – jest „pewnego rodzaju formą podkreślenia ważności tej wizyty”. Karol Nawrocki ma zostać zakwaterowany w rezydencji prezydenta USA – Blair House.

Marcin Przydacz przekazał, że głównym tematem rozmowy prezydentów Polski I USA będzie bezpieczeństwo regionalne i aktywność amerykańska w tym wymiarze. Podkreślił, że USA są głównym sojusznikiem Polski także we współpracy zbrojeniowej. – Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych ma tutaj swoje uprawnienia i chce aby ta współpraca była kontynuowana, oczywiście na obopólnie korzystnych warunkach – mówił.

Prezydencki minister podkreślił, że prezydenci USA i Polski mają rozmawiać o współpracy gospodarczej i bezpieczeństwie energetycznym, a także o współpracy w formatach regionalnych.

– Zasadnicza część rozmów dotycząca aktualnej sytuacji, będzie dotyczyła także negocjacji i rozmów, jakie toczą się pomiędzy, z jednej strony Waszyngtonem a Moskwą, a z drugiej strony pomiędzy Kijowem a Moskwą. Wszyscy czekamy na efekty tych rozmów. Polskiego głosu tutaj także nie może zabraknąć i nie brakowało, bo w wideo i telekonferencjach w ostatnim czasie, w których decydowano i dyskutowano o tych sprawach, prezydent Karol Nawrocki uczestniczył – tłumaczył Marcin Przydacz.

