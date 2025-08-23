Tak Trump przyjmie Nawrockiego w Waszyngtonie. Minister potwierdza

Prezydent Karol Nawrocki uda się 3 września do Stanów Zjednoczonych. Będzie to jego pierwsza wizyta zagraniczna. Rzecznik prasowy głowy państwa Rafał Leśkiewicz poinformował, że przegotowania do spotkania z Donaldem Trumpem "w zasadzie są już zamknięte", a kluczowe kwestie "zostały ustalone".

– Przede wszystkim pan prezydent Karol Nawrocki będzie rozmawiał z panem prezydentem Donaldem Trumpem o tym, co się dzieje na Ukrainie, o przygotowaniach do twardych rozmów pokojowych, które mają nastąpić – powiedział. – Pan prezydent przekaże panu prezydentowi Donaldowi Trumpowi swoje wnioski dotyczące tego, w jaki sposób należałoby rozmawiać z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej, ze zbrodniarzem Putinem – dodał.

Nawrocki wracając z Waszyngtonu – zgodnie z tym, co zapowiedział w kampanii wyborczej – odbędzie oficjalną wizytę w Watykanie i spotka się z papieżem Leon XIV 5 września.

Trump zaprasza Nawrockiego do Blair House

Według informacji RMF FM, Nawrocki przyleci do Waszyngtonu dzień przed spotkaniem z prezydentem USA. 3 września o godz. 11:00 czasu lokalnego (godz. 17:00 w Polsce) zostanie oficjalnie powitany przez Donalda Trumpa w Białym Domu, przed wejściem do skrzydła, w którym znajduje się Gabinet Owalny. Tam odbędą się rozmowy dwustronne, a następnie – najprawdopodobniej – wspólny lunch.

Choć wizyta Nawrockiego w Waszyngtonie będzie miała charakter roboczy, to Donald Trump zaproponował mu zakwaterowanie w Blair House – poinformował korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. To rezydencja rządowa w Waszyngtonie, znajdująca się w pobliżu Białego Domu, przy Pennsylvania Avenue.

Przygotowania do wizyty Nawrockiego w USA

Medialne doniesienia potwierdził Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej, który już teraz jest w Waszyngtonie, gdzie ustala szczegóły spotkania. – To jest misja przygotowawcza. W sensie merytorycznym i politycznym chodziło o to, żeby ustalić agendę rozmów – powiedział korespondentowi RMF FM.

– Nocleg w Blair House zależy od statusu wizyty. I o ile w oficjalnych, państwowych wizytach gościowi przynależy z definicji Blair House, o tyle w roboczych wizytach tak nie jest. Pan prezydent Karol Nawrocki przyjeżdża z roboczą wizytą, ale w ramach gestu strona amerykańska zaoferowała zakwaterowanie w Blair House, co pokazuje ponadprzeciętną relację i sympatię – stwierdził prezydencki minister.

O czym Nawrocki będzie rozmawiać z Trumpem?

Najważniejszym punktem dyskusji będzie bezpieczeństwo. Karol Nawrocki chce podzielić się z amerykańskim przywódcą własną perspektywą i analizą zagrożeń dla regionu. – Z całą pewnością dyskusja będzie dotyczyła negocjacji, jakie odbywały się w ostatnich i będą się zapewne odbywały w kolejnych tygodniach. (...) Będziemy starali się przekonać Amerykanów do takiego podejścia, które spowoduje finalne rozwiązanie pokojowe, maksymalnie sprawiedliwe. Choć trudno sobie wyobrazić, aby w ramach negocjacji wszystkie strony były zadowolone, ale na pewno nie można dać się zwieść Władimirowi Putinowi w jego kłamstwach, manipulacjach i półprawdach – ocenił Marcin Przydacz.

– Ale to, co najważniejsze dla pana prezydenta Karola Nawrockiego, to polska perspektywa, interes Polski, polskie bezpieczeństwo, w tym także bezpieczeństwo energetyczne. O tym na pewno będzie rozmowa. (...) Amerykanie są dzisiaj głównym dostawcą gazu skroplonego do Polski, głównym partnerem w budowie elektrowni jądrowej, więc o tej energii, w ramach współpracy polsko-amerykańskiej, na pewno będzie też dużo rozmów – przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej.

