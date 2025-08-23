Polaków zapytano o Trumpa. Wyniki nie pozostawiają wątpliwości

W sondażu, który dla Onetu przeprowadziło SW Research postawiono pytanie, czy Polska może zaufać Donaldowi Trumpowi w kwestiach bezpieczeństwa narodowego.

Aż 49,1 proc. uczestników badania zaznaczyło odpowiedź "nie". To olbrzymia przewaga nad zwolennikami prezydenta USA. Trumpowi w kwestii bezpieczeństwa ufa bowiem zaledwie 28,9 proc. Polaków. Kolejnych 22 proc. ankietowanych wybrało na odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Trump bardziej niebezpieczny niż Putin? Tak twierdzi brytyjska gazeta

Brytyjska gazeta "The Economist" kreśli sylwetkę Donalda Trumpa i jego polityki względem Ukrainy. Z tekstu wyłania się obraz polityka niebezpiecznego. "Po spotkaniu z Władimirem Putinem na Alasce i rozmowach z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz europejskimi przywódcami prezydent USA oznajmił, że nie chce zabiegać już o rozejm, lecz o szerokie porozumienie pokojowe między Ukrainą i Rosją, w ramach którego Kijów miałby właśnie przekazać duży, silnie ufortyfikowany pas swej ziemi" – wskazano.

Według tygodnika, przywódca USA może w ten sposób skrzywdzić Ukrainę, odbierając jej zdolności obronne w zamian za "słowo honoru" Putina, że w przyszłości po raz trzeci nie zaatakuje Kijowa.

Podkreślono, że z tego powodu "nieprzewidywalna, nieprzemyślana dyplomacja Trumpa jest tak groźna". Tygodnik przekonuje, że jeżeli Rosja będzie chciała ustępstw terytorialnych, to kierownictwo Ukrainy znajdzie się pod wielką presją ze strony administracji USA, aby spełnić te żądania.

"Szybka, nieprzewidywalna dyplomacja prezydenta USA, który marzy o nagrodzie Nobla, zmierza do przekazania Rosji ufortyfikowanego pasa Ukrainy, bez którego Kijów nie byłby w stanie się bronić. W tym sensie Donald Trump jest dla Zełenskiego bardziej niebezpieczny niż Putin" – przekonuje brytyjska prasa.

