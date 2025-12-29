Jest data premiery filmu "Oleśnica. Śledztwo w sprawie zbrodni"

Krzysztof Kasprzak z Fundacji Życie i Rodzina przekazał, że pokaz premierowy odbędzie się 9 stycznia o godz. 17:00 w Sali widowiskowej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy. Po filmie spotkanie z twórcami filmu. Docelowo film będzie dostępny w formie online, jednak na razie nie wiadomo dokładnie kiedy.

9 stycznia premiera "Oleśnica. Śledztwo w sprawie zbrodni"

"Zapraszamy na premierę filmu «Oleśnica. Śledztwo w sprawie zbrodni». Materiał jest wynikiem obywatelskiego śledztwa dotyczącego aborcji w Oleśnicy, zawiera m.in. unikatowe wypowiedzi pracowników szpitala, w tym podwładnych Gizeli Jagielskiej. Krótko po ujawnieniu trailera filmu w szpitalu odbył się przetarg, w wyniku którego Jagielska nie dostała przedłużenia kontraktu i z końcem roku 2025 odchodzi ze szpitala" – czytamy we wpisie Fundacji. "Przyjdź, zobacz film, który zmienił wszystko!" – dodaje Kasprzak.

Zrobiła aborcję w 9. miesiącu ciąży. Interwencja poselska z udziałem Brauna

O ginekolog Gizeli Jagielskiej zrobiło się głośno po tym, jak dokonała aborcji na dziecku w 36. tygodniu ciąży, wstrzykując mu w serce igłę z chlorkiem potasu.

W reakcji 16 kwietnia poseł Roman Fritz przeprowadził interwencję poselską, w której uczestniczył również europoseł Grzegorz Braun, wraz z grupą towarzyszących im osób. Braun wezwał na miejsce policję i próbował dokonać zatrzymania obywatelskiego lekarki. Przed placówką odbyła się pikieta środowisk pro-life i narodowych.

Jagielska twierdziła, że Braun przez ponad godzinę uniemożliwił jej opuszczenie gabinetu oraz naruszył jej nietykalność cielesną. Sprawa ma swoją kontynuację na drodze procesowej.

