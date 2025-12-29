"Zadzwonili w ostatniej chwili". Kulisy rozmów z udziałem Nawrockiego

W niedzielę w rezydencji Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie odbyły się rozmowy prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. Choć spotkanie nie przyniosło konkretnych efektów, amerykański przywódca ogłosił, że osiągnięto "ogromny postęp". – Zbliżamy się do porozumienia – oświadczył podczas rozmowy z dziennikarzami.

– W takiej sytuacji rozmowy pokojowe są niezwykle trudne. Trumpowi należy się szacunek za to, że nadal je prowadzi, natomiast co do ich efektu, zobaczymy, tak jak mówi sam Trump, w najbliższych tygodniach, a być może najbliższych miesiącach – skomentował na antenie TVP Info Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych.

"Amerykanie zadzwonili". Kulisy rozmów

Podczas telekonferencji z przywódcami USA i Ukrainy Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. – W ponad 90 proc. rozmów w tym formacie uczestniczy Donald Tusk, ale akurat jeśli chodzi o Amerykanów, to już nie pierwszy raz, tylko bodaj trzeci, oni zmieniają rozmówcę z Polski, z Donalda Tuska, który jeszcze w sobotę uczestniczył w przygotowaniach do tego szczytu po stronie europejskiej, ukraińskiej – stwierdził Bosacki.

– Nie powiedziałbym o zaskoczeniu, bo to się zdarzyło już dwa razy. Natomiast z całą pewnością to wymaga po naszej stronie większej i lepszej koordynacji niż do tej pory. Tak jak mówiłem, do soboty wieczór to Donald Tusk brał udział we wszystkich przygotowaniach do tego szczytu na Florydzie, to on rozmawiał z Zełenskim i kilkoma innymi przywódcami europejskimi. W ostatniej chwili Amerykanie zadzwonili do prezydenta, nie do premiera – ujawnił wiceszef MSZ.

Polityk Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że do resortu spraw zagranicznych nie trafiła jeszcze notatka z niedzielnej telekonferencji. – Ale mamy nadzieję, że dzisiaj taka notatka do nas trafi. Trudno sobie wyobrazić inaczej, skoro to były rzeczywiście bardzo ważne rozmowy. Ta wideokonferencja, chociaż krótka, była ważna, bo poinformowano liderów europejskich o tym, o czym rozmawiali Zełenski z Trumpem – powiedział Marcin Bosacki.

