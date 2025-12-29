Prezydent chce, by edukacja zdrowotna była w szkołach. Ale w innej formie

Prezydent Karol Nawrocki chce, by edukacja zdrowotna była w szkołach, ale w innej formie. Swój pomysł zamierza wypracować z ekspertami – stwierdziła "Gazeta Wyborcza". Jak czytamy, "o tym, że prezydent Karol Nawrocki jest za tym, by edukacja zdrowotna była w szkołach, aktywiści i członkowie organizacji pozarządowych mieli usłyszeć na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim, które poprzedzało weto ustawy o reformie edukacji »Kompas jutra«. Nie było na nim prezydenta Nawrockiego, lecz jedynie szef gabinetu Paweł Szefernaker".

– Padło tam, że prezydent Karol Nawrocki jest za tym, by edukacja zdrowotna była w szkołach, ale bez elementów ideologicznych. Zaproponowano kolejne spotkanie w gronie ekspertów, gdzie ma być wypracowane jakieś rozwiązanie – relacjonował Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.

Podczas spotkania z organizacjami pozarządowymi Szefernaker miał podkreślić, że jeśli Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie chciało uczynić przedmiot obowiązkowym, spotka się z "twardym sprzeciwem prezydenta". Rzecznik prasowa MEN Ewelina Gorczyca poinformowała, że decyzje w sprawie edukacji zdrowotnej muszą zapaść w pierwszym kwartale 2026 r.

Niska frekwencja na lekcjach edukacji zdrowotnej

Edukacja zdrowotna weszła do szkół 1 września 2025 r. jako przedmiot nieobowiązkowy. Zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie. Do 25 września 2025 r. rodzice mieli czas na to, aby wypisać swoje dzieci z zajęć. Do rezygnacji z udziału w edukacji zdrowotnej zachęcali m.in. politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Episkopat Polski. O wypisaniu syna z tego przedmiotu poinformował publicznie prezydent Karol Nawrocki.

W roku szkolnym 2025/2026 w zajęciach z edukacji zdrowotnej uczestniczy 920 925 uczniów, czyli zaledwie około 30 proc. wszystkich uprawnionych. Najwięcej uczestników jest w szkołach podstawowych – 804 539 (40,36 proc.). W liceach ogólnokształcących jest to 55 003 uczestników (10,08 proc.), w technikach – 30 729 (7,78 proc.), w branżowych szkołach I stopnia – 27 457 (14,40 proc.), natomiast w szkołach artystycznych – 3 083 (18,33 proc).

