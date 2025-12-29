"Zachowuje się jak komsomolec". Błaszczak mocno o człowieku Tuska

Słowa Karola Nawrockiego o obronie zachodniej granicy Polski spotkały się z ostrą reakcją polityków KO.

– Polska wspólnota narodowa jest otwarta na Zachód, ale też gotowa do obrony zachodniej granicy Rzeczpospolitej, o czym wiedzieli powstańcy wielkopolscy – mówił Nawrocki w Poznaniu.

Jeden z szerzej komentowanych wpisów zamieścił Jan Grabiec, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

"Ludzie pokroju Nawrockiego, Kaczyńskiego, Mentzena i Brauna pchają Polskę w sytuację jak z 1939 roku – szukają wrogów na wschodzie i zachodzie. Tymczasem Polska jest dziś silniejsza niż przez ostatnie 300 lat i stać nas na budowę bogatej i bezpiecznej przyszłości. Jeśli sami tego nie zepsujemy" – napisał.

Błaszczak żąda dymisji

Na wpis Grabca ostro zareagował Mariusz Błaszczak. Szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości domaga się jego dymisji.

– To jest rzeczywiście dyskwalifikujące. Szef kancelarii Donalda Tuska powinien podać się do dymisji. To jest propaganda putinowska. To jest propaganda kremlowska. tak Stalin sprawy rysował w 1939 roku, a Putin dzisiaj powtarza po Stalinie. Ten krótki czas, kiedy prezydentem Rosji był Jelcyn, minął. Dziś wrócił komunizm – powiedział.

Błaszczak stwierdził, że "w swojej gorliwości" Grabiec "zachowuje się jak komsomolec".

– To jest gorliwość skierowana w stronę niemiecką. Ja myślę, że nie przez przypadek Donalda Tuska nie ma pierwszego sierpnia w Warszawie, kiedy to musiałby przyznać, że przecież powstańcy warszawscy nie z jakimiś nazistami walczyli, tylko z Niemcami, z państwem niemieckim, które mordowało Polaków – wskazał były szef MON.

– Nie ma go też w Wielkopolsce, no bo przecież to powstanie było skierowane przeciwko Niemcom, to musieliśmy, nasi przodkowie musieli wywalczyć zachodnią granicę naszego kraju. To nie wilhelmowskie Niemcy były tak ofiarne wobec nas, że nam to terytorium odstąpiły – dodał Błaszczak.

