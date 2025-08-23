Nowe informacje o wizycie w USA. Trump zaprasza Nawrockiego do Blair House

Choć wizyta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie ma charakter roboczy, prezydent Donald Trump zaproponował mu zakwaterowanie w Blair House – poinformował korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.

"To rezydencja rządowa w Waszyngtonie, znajdująca się w pobliżu Białego Domu, przy Pennsylvania Avenue. W przeszłości zatrzymywali się w niej także polscy prezydenci. Jest znana jako oficjalny dom gościnny prezydenta Stanów Zjednoczonych – to właśnie tam zatrzymują się głowy państw i inni ważni zagraniczni goście podczas wizyt w USA" – napisał na portalu X.

Zaproszenie do Blair House uznawane jest za symboliczny gest przyjaźni i uznania.

Wizyta w USA: Spotkanie i lunch z Trumpem

Według informacji RMF FM, Nawrocki przyleci do Waszyngtonu dzień przed spotkaniem i 3 września o godz. 11 czasu lokalnego (17 czasu polskiego) zostanie powitany przez Donalda Trumpa w Białym Domu, przed wejściem do skrzydła, w którym znajduje się Gabinet Owalny. Tam odbędą się rozmowy dwustronne, a następnie – jak nieoficjalnie podano – wspólny lunch.

Jak zapowiedział szef KPRP Zbigniew Bogucki, główne tematy spotkania dotyczyć będą bezpieczeństwa militarnego i energetycznego Polski, a prezydent Nawrocki ma również podkreślić, że Rosji i Władimirowi Putinowi "nie wolno wierzyć".

Jak Polacy oceniają Nawrockiego? Sondaż daje odpowiedź

Ogólnopolska Grupa Badawcza zapytała Polaków o to, jak oceniają nowego prezydenta. Karol Nawrocki może być zadowolony z werdyktu. 41,7 proc. ankietowanych oceniło jego prezydenturę pozytywnie. Negatywną ocenę wystawiło z kolei 32,7 proc. respondentów. 25,6 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż został zrealizowany przez OGB w dniach 6-13.08.2025 metodą CATI na próbie 1000 respondentów.

