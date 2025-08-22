Trump bardziej niebezpieczny niż Putin? Tak twierdzi brytyjska gazeta

Brytyjska gazeta "The Economist" kreśli sylwetkę Donalda Trumpa i jego polityki względem Ukrainy. Z tekstu wyłania się obraz polityka niebezpiecznego. "Po spotkaniu z Władimirem Putinem na Alasce i rozmowach z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz europejskimi przywódcami prezydent USA oznajmił, że nie chce zabiegać już o rozejm, lecz o szerokie porozumienie pokojowe między Ukrainą i Rosją, w ramach którego Kijów miałby właśnie przekazać duży, silnie ufortyfikowany pas swej ziemi" – wskazano.

Według tygodnika, przywódca USA może w ten sposób skrzywdzić Ukrainę, odbierając jej zdolności obronne w zamian za "słowo honoru" Putina, że w przyszłości po raz trzeci nie zaatakuje Kijowa.

Krzywda Ukrainy

"Rosja robi postępy w swej ofensywie na Ukrainie, ale robi je powoli, przy wielkich stratach ludzkich i choć siły ukraińskie z wolna tracą grunt, to jednak o ile nie załamią się linie ich obrony, Rosjanie nie zdobędą terytorium, które Putin chce uzyskać poprzez porozumienie pokojowe, nie tracąc co miesiąc dziesiątek tysięcy ludzi przez długi czas" – ocenia "Economist".

Podkreślono, że z tego powodu "nieprzewidywalna, nieprzemyślana dyplomacja Trumpa jest tak groźna". Tygodnik przekonuje, że jeżeli Rosja będzie chciała ustępstw terytorialnych, to kierownictwo Ukrainy znajdzie się pod wielką presją ze strony administracji USA, aby spełnić te żądania.

"Szybka, nieprzewidywalna dyplomacja prezydenta USA, który marzy o nagrodzie Nobla, zmierza do przekazania Rosji ufortyfikowanego pasa Ukrainy, bez którego Kijów nie byłby w stanie się bronić. W tym sensie Donald Trump jest dla Zełenskiego bardziej niebezpieczny niż Putin" – przekonuje brytyjska prasa.

"The Economist" twierdzi też, że jeżeli sprawy nie będą szły po myśli Trumpa, to może on nałożyć na Europę kolejne cła, a także wycofać z terytorium wojska USA.

