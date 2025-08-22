Trump o Ukrainie: Możliwe, że będziemy musieli zmienić taktykę

Trump ocenił, że "w ciągu dwóch tygodni" będzie wiadomo, co dalej z konfliktem na Ukrainie. Dodał, że jeśli nie będzie postępu, możliwe, że potrzebna będzie "zmiana taktyki".

Prezydent USA już wcześniej kilkakrotnie przedstawiał różne terminy zakończenia wojny. 14 lipca mówił o 50 dniach, ale później skrócił ten okres, powołując się na frustrację związaną z Władimirem Putinem, który nadal eskaluje konflikt pomimo wysiłków Waszyngtonu.

Ultimatum Trumpa i szczyt na Alasce

29 lipca Trump ogłosił nowe ultimatum: dał Moskwie 10 dni, grożąc nałożeniem 100 proc. ceł na Rosję i jej partnerów handlowych. Jednak zanim termin upłynął, specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff przybył do Moskwy, gdzie, według Białego Domu, Putin poprosił o osobiste spotkanie z Trumpem, które odbyło się 15 sierpnia na Alasce. Po rozmowach prezydent USA kolejny raz odłożył zapowiadane sankcje.

18 sierpnia podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami Trump stwierdził, że porozumienie jest możliwe w ciągu "tygodnia lub dwóch". Zasugerował, że nie ma "żadnych wyjątkowo trudnych kwestii" uniemożliwiających zawarcie umowy, która dawałaby Ukrainie gwarancje na wypadek przyszłej agresji.

Spotkanie Zełenski-Putin mało prawdopodobne

Po tych rozmowach Trump osobiście zadzwonił do Putina, aby omówić możliwość spotkania z Zełenskim. W tym samym czasie rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow dał jasno do zrozumienia, że takie spotkanie jest mało prawdopodobne w najbliższej przyszłości.

W czwartek brytyjski "The Guardian", powołując się na źródła w administracji USA, poinformował, że Trump zrezygnował z prób zorganizowania dwustronnego spotkania Putina z Zełenskim. Według gazety prezydent USA doszedł do wniosku, że Moskwa i Kijów powinny samodzielnie podjąć inicjatywę zorganizowania rozmów twarzą w twarz, co jego zdaniem może być kolejnym krokiem w kierunku zakończenia wojny.

