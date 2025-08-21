Zełenski wskazał możliwe miejsce spotkania z Putinem

Słuszne byłoby wybranie jednego z neutralnych krajów europejskich na miejsce spotkania prezydentów Ukrainy i Rosji – powiedział Zełenski w rozmowie z dziennikarzami, której fragmenty przytacza w czwartek agencja UNIAN.

Spotkanie prezydentów Rosji i Ukrainy. Gdzie może do niego dojść?

Jako potencjalne miejsce spotkania z Władimirem Putinem wymienił Szwajcarię i Austrię. Dodał, że Ukraina nie ma również zastrzeżeń do Turcji, podkreślając jej przynależność do NATO i "częściową przynależność do Europy". Jednocześnie wykluczył możliwość podjęcia rozmów w Moskwie.

Odnosząc się do Budapesztu jako miejsca ewentualnego spotkania z Putinem, Zełenski stwierdził, że sprawa "nie jest prosta". Jak dodał, wszystkie kraje europejskie jednomyślnie wspierają Ukrainę w czasie wojny, natomiast Węgry nie. – Nie twierdzę, że polityka Orbana była skierowana przeciwko Ukrainie, ale była przeciwko wspieraniu Ukrainy – zaznaczył.

Stolica Węgier jest wymieniana jako miejsce potencjalnego spotkania Donalda Trumpa, Władimira Putina i Wołydmyra Zełenskiego. O takie spotkanie zabiega prezydent USA, który poinformował o tym po rozmowach z przywódcą Rosji na Alasce.

Tusk przeciwny rozmowom Zełenskiego z Putinem w Budapeszcie

Przeciwko organizacji spotkania w Budapeszcie opowiada się premier Donald Tusk. "Może nie wszyscy to pamiętają, ale już w 1994 roku Ukraina otrzymała zapewnienia o integralności terytorialnej od USA, Rosji i Wielkiej Brytanii. W Budapeszcie. Może jestem przesądny, ale tym razem spróbowałbym znaleźć inne miejsce" – napisał na portalu X.

Szef rządu nawiązał w ten sposób do memorandum budapeszteńskiego, które zostało podpisane przez przywódców Ukrainy, Rosji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych 5 grudnia 1994 r. Na jego mocy Ukraina pozbyła się swojego arsenału nuklearnego, podczas gdy Rosja, USA i Wielka Brytania udzieliły Kijowowi gwarancji bezpieczeństwa.

Czytaj też:

Nawrocki czy Tusk? Polacy wskazali, kto powinien rozmawiać z Trumpem