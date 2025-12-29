Sensacyjne wieści z Kijowa. To poważny problem dla Zełenskiego

Generał Walerij Załużny stał na czele ukraińskiej armii od początku pełnoskalowej wojny. Odpowiadał za organizację i prowadzenie obrony kraju. W lutym 2024 roku Wołodymyr Zełenski nieoczekiwanie zdecydował o odwołaniu go z pełnionej funkcji. Już miesiąc później powierzył mu zupełnie inną misję — reprezentowanie Ukrainy w roli ambasadora w Wielkiej Brytanii. Decyzja ta nie była zaskakująca o tyle, że Załużny uważany jest za jednego z największych rywali Zełenskiego. Od dłuższego czasu utrzymuje się w ścisłej czołówce osób cieszących się największym zaufaniem Ukraińców. Co więcej, wskazywano że mógłby on nawet pokonać Zełenskiego w wyborach prezydenckich. Najnowsze wieści płynące z ukraińskich mediów nie są więc dobrą wiadomością dla prezydenta.

Wielki rywal Zełenskiego wróci do kraju?

Jak bowiem wynika z nieoficjalnych ustaleń, generał rozważa rezygnację z placówki w Londynie i powrót do kraju. Według informatorów Radia NV, Załużny miał ogłosić swoją decyzję kilka tygodni temu podczas wizyty w Kijowie.

– On i prezydent omawiali różne stanowiska dla Załużnego, od premiera po szefa kancelarii prezydenta, jednak w tamtym momencie nie wykazał on tym żadnego zainteresowania – twierdzą źródła rozgłośni zbliżone do kancelarii ukraińskiego prezydenta.

Inni rozmówcy radia twierdzą, że wojskowy miał swego czasu rozważać stanowisko ambasadora w Waszyngtonie a także powrót na funkcję naczelnego dowódcy, jednak dotychczas żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły. Z ustaleń Radia NV wynika, że Załużny prawdopodobnie chce wrócić do Kijowa. Swoją decyzję, jak czytamy, może ogłosić już 4-5 stycznia. Jeśli, zastrzega rozgłośnia, nic nie wpłynie na zmianę zdania w tej sprawie.

Sam zainteresowany nie odniósł się do doniesień mediów na swój temat.

