Nawrocki czy Tusk? Polacy wskazali, kto powinien rozmawiać z Trumpem

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump spotkał się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, grupą przywódców krajów europejskich (Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Finlandii) oraz szefami NATO i Komisji Europejskiej. Rozmowy dotyczyły negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Na spotkaniu w Waszyngtonie nie było nikogo z Polski. Obóz prezydenta przekonuje, że powinien tam być premier Donald Tusk lub minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Przedstawiciele rządu uważają, że w rozmowach z Trumpem powinien uczestniczyć prezydent Karol Nawrocki.

Nawrocki czy Tusk? Wyniki sondażu są jednoznaczne

Co na ten temat sądzą Polacy? Odpowiedź przynosi najnowszy sondaż SW Research dla Onetu. Uczestnikom badania zadano pytanie: "Kto powinien odpowiadać za kontakty z administracją USA i samym prezydentem Donaldem Trumpem?".

Na prezydenta Karola Nawrockiego wskazało 48,6 proc. respondentów, natomiast na premiera Donalda Tuska postawiło 28,4 proc. Pozostałe 23 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź: "trudno powiedzieć/nie mam zdania".

Onet zwraca uwagę, że wyniki sondażu są jednoznaczne. "To wyraźny sygnał, że społeczeństwo oczekuje od prezydenta większej aktywności na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w relacjach z USA" – czytamy w tekście.

Prezydent spotka się z Trumpem 3 września

Nawrocki leci do USA w przyszłym miesiącu, dokładnie 3 września. Złoży wizytę w Białym Domu na zaproszenie Trumpa. Będzie to jego pierwsza podróż zagraniczna w roli prezydenta.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 19-20 sierpnia 2025 r. metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. Przeprowadzono 823 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy – próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

