Koalicja traci władzę. Bez Konfederacji nie da się stworzyć rządu

Z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że na pozycję lidera po dłuższym czasie powróciła Koalicja Obywatelska, która może liczyć na poparcie na poziomie 28,1 proc. Oznacza to wzrost o 2,3 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania sprzed miesiąca.

Prawo i Sprawiedliwość odnotowało spadek o 0,9 pkt proc. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce zagłosować 27,4 proc. wyborców.

Podium zamyka Konfederacja, na którą zagłosowałoby 17,3 proc. wyborców. Ugrupowanie, które przez tygodnie odnotowywało wzrost poparcia (w badaniu sprzed miesiąca poparcie wyniosło 17,4 proc.), straciło 0,1 pkt proc.

Na kolejnym miejscu znalazła się Lewica z wynikiem na poziomie 5,5 proc. poparcia. Ugrupowanie odnotowało spadek poparcia o 1,2 pkt proc., ale znalazłoby się w Sejmie. ugrupowanie znalazłoby się w Sejmie.

Jakie partie nie weszłyby do Sejmu?

Pod progiem wyborczym znalazły się: PSL z poparciem 3,6 proc. (spadek o 0,1 pkt proc.), Partia Razem – 3,1 proc. poparcia (spadek o 0,5 pkt proc.), Konfederacja Korony Polskiej – 3,1 proc. poparcia (spadek o 2,3 pkt proc.) Polska 2050 może liczyć na poparcie 2,6 proc. badanych (spadek o 1,5 pkt proc.).

Zgodnie z wynikami sondażu do Sejmu dostałby się cztery ugrupowania: KO, PiS, Konfederacja i Lewica.

Podział na mandaty

Podział mandatów w Sejmie wyglądałby następująco: Koalicja Obywatelska (KO) – 174 mandaty, Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 169 mandatów, Konfederacja – 99 mandatów, Lewica – 18 mandatów.

Samodzielna większość w Sejmie to 231 mandatów. Jeśli wynik sondażu przełożyłby się na wynik wyborów, to do utworzenia rządu konieczna byłaby koalicja. „Najwięcej mandatów zdobyłaby PO, jednak różnica względem PiS jest niewielka – zaledwie 5 miejsc w Sejmie. Z kolei Konfederacja z 99 mandatami stałaby się kluczowym rozgrywającym w nowym Sejmie. Zarówno sojusz PO z Konfederacją (273 mandaty), jak i PiS z Konfederacją (268 mandatów) zapewniałyby wyraźną większość. Trudno jednak sobie wyobrazić koalicję partii Donalda Tuska z partią Sławomira Mentzena. O wiele łatwiej partnerstwo Konfederacji z partią Jarosława Kaczyńskiego” – podkreśla portal wp.pl.

Bez Konfederacji nie da się stworzyć rządu

Oznacza to, że o przyszłym rządzie decydowałaby Konfederacja, dysponując wystarczającą liczbą mandatów, by przesądzić o losach większości rządzącej. „W praktyce to ona stałaby się najważniejszym partnerem do rozmów, a bez jej udziału stworzenie stabilnego rządu byłoby niemożliwe” – wskazuje portal.

Sondaż partyjny przeprowadziła United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI / CAWI w dniach 13-16 sierpnia 2025 roku na próbie N=1000.

