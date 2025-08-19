Złe wieści dla rządu. Tak fatalnych ocen nie było nigdy

Rząd premiera Donalda Tuska negatywnie ocenia 55,6 proc. badanych, co daje wzrost o 5,2 pkt proc. w porównaniu z sondażem sprzed miesiąca. Dobrze koalicyjny rząd KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy ocenia 23,5 proc. respondentów (spadek o 2,5 pkt proc.).

Słabe oceny rządu nawet wśród własnych wyborców

Dobrze rząd ocenia 65 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej, 32 proc. elektoratu PSL, 28 proc. głosujących na Lewicę, 24 proc. zwolenników Polski 2050. Tylko po 2 proc. wyborców Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej pozytywnie ocenia Radę Ministrów. Zaledwie 1 proc. zwolenników PiS ocenił rząd pozytywnie.

Badania zostało zrealizowane w trakcie afery KPO.

Sondaż poparcia dla partii politycznych

W poniedziałek OGB opublikowało sondaż poparcia dla partii politycznych. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska, którą poparło 33,4 proc. To wzrost o 1,7 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu.

Najwięcej zyskało Prawo i Sprawiedliwość. Chęć głosowania na partię Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 30,6 proc. respondentów. To wzrost w ciągu miesiąca o 3,7 pkt proc.

Podium zamyka Konfederacja z poparciem na poziomie 15,4 proc., co oznacza spadek o 1,3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (5,3 proc., spadek o 1,9 punktu proc.) oraz Nowa Lewica (5 proc., spadek o 1,6 punktu proc.).

Do Sejmu nie weszłaby Polska 2050 (3,5 proc. poparcia) oraz PSL (3,4 proc.), a także Partia Razem (3,3 proc. poparcia).

Sondaż OGB przeprowadzono w dniach 6-13 sierpnia metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na grupie tysiąca osób.

