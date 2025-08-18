Kto był najlepszą pierwszą damą? Polacy niemal jednomyślni

O to, która z pierwszych dam III Rzeczypospolitej była tą najlepszą zapytano Polaków w badaniu przeprowadzonym przez pracownię SW Research na zlecenie serwisu Onet.pl. Okazuje się, że w tej kwestii respondenci byli wyjątkowo zgodni.

Sondaż: Polacy wybrali najlepszą pierwszą damę III RP

Najlepiej postrzeganą pierwszą damą jest Jolanta Kwaśniewska. Na małżonkę byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego wskazało aż 49,6 proc. ankietowanych. Taki wynik pozostawił daleko w tyle pozostałe pierwsze damy.

Na drugim miejscu z wynikiem 14,1 proc. uplasowała się śp. Maria Kaczyńska. Ostatnie miejsce na podium należy do Agaty Korhauser-Dudy. Za najlepszą pierwszą damę żonę Andrzeja Dudy uznało 6,7 proc. pytanych.

Czwarta pozycja należy do Danuty Wałęsy, która uzyskała 3,6 proc. wskazań. Na końcu zestawienia widnieje Anna Komorowska. Małżonka Bronisława Komorowskiego cieszy się uznaniem jedynie 1,9 proc. respondentów.

Na uwagę zasługuje niemała grupa osób niezdecydowanych. Sprecyzowanego zdania na temat pierwszych dam III RP nie miało bowiem aż 24,1 proc. uczestników sondażu.

Kwaśniewska wygrywa we wszystkich grupach

"Jolanta Kwaśniewska jest niekwestionowaną zwyciężczynią zarówno wśród ankietowanych kobiet, jak i mężczyzn (odpowiednio 52,3 i 46,7 proc. wskazań), a także we wszystkich grupach wiekowych od najmłodszych (do 24 lat) do najstarszych (powyżej 50 lat)" – czytamy. Onet zauważa jednak, że wśród najmłodszych żonę Aleksandra Kwaśniewskiego wskazało 20,5 proc. badanych (niecałe 6 pkt proc. więcej niż Marię Kaczyńską), zaś wśród najstarszych aż 59,4 proc.

"Za najlepszą pierwszą damę Kwaśniewską uważają też wszyscy ankietowani bez względu na wykształcenie, poziom zarobków czy miejsce zamieszkania" – dodaje portal.

Badanie dla serwisu Onet.pl zostało zrealizowane w dniach 12-13 sierpnia 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 830 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

