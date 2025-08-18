PiS zyskuje najwięcej. PSL i Polska 2050 poza Sejmem

– Mamy najnowszy sondaż parlamentarny zrealizowany w sierpniu. Sprawdzamy, jak zmieniło się poparcie dla partii politycznych pomiędzy lipcem i sierpniem. Mamy wakacje, ale tych zmian jest całkiem dużo – mówi szef OGB Łukasz Pawłowski.

W badaniu pierwsze miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska, na którą chce zagłosować 33,37 proc. respondentów. To wzrost o 1,7 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania tej pracowni. Duży wzrost – o 3,7 pkt proc. – notuje PiS. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chciałoby oddać głos 30,59 proc. respondentów. OGB zauważa, że wzrost notowań PiS pokrywa się z początkiem prezydentury Karola Nawrockiego.

Na trzecim miejscu plasuje się Konfederacja – poparcie 15,38 proc. badanych (spadek o 1,3 pkt proc.).

Do Sejmu dostałaby się jeszcze Korona Grzegorza Brauna, która może liczyć na poparcie 5,34 proc. ankietowanych. To spadek o 1,9 pkt proc. Posłów wprowadziłaby też do izby niższej Lewica – 5,03 proc. poparcia, co oznacza spadek o 1,6 pkt proc.

Wymaganego 5 proc. progu nie przekroczyłaby za to Polska 2050. Formacja Szymona Hołowni może liczyć na głos 3,55 proc. badanych, a to wzrost o 0,2 pkt proc. Poza Sejmem także PSL – 3,44 proc. głosów i wzrost o 0,3 pkt proc. w porównaniu do poprzedniej fali badań OGB. Poparcie dla Razem zadeklarowało 3,3 proc. ankietowanych, a to spadek o 1,1 pkt proc.

Możliwa koalicja z Konfederacją

Po przeliczeniu tych wyników na mandaty, KO mogłaby liczyć na 185 miejsc w Sejmie. PiS wprowadziłoby 179 posłów. Kluczowa wydaje się być Konfederacja z 80 posłami. Partia Sławomira Mentenza mogłaby zawiązać koalicję zarówno z KO, jak i z PiS-em.

Formacja Brauna miałaby w takim układzie 8 reprezentantów w Sejmie. To tyle samo, co Lewica.

