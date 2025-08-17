Duda uderza w Kaczyńskiego: Czy ludzie prawie 80-letni powinni decydować o losach Polski?

W trzygodzinnym podcaście u "Żurnalisty" Duda poruszył m.in. porażkę PiS w wyborach w 2023 roku oraz potrzebę zmian pokoleniowych w polskiej polityce.

"Za duży bagaż PRL"

– Może ktoś patrzy za bardzo skostniałymi oczami na otaczającą nas rzeczywistość? Może za duży bagaż PRL-u dźwiga cały czas na sobie? – pytał retorycznie były prezydent. Andrzej Duda zwrócił także uwagę, że młodsze pokolenie polityków patrzy na świat świeżymi oczami, nie jest obciążone doświadczeniami z przeszłości i może lepiej odpowiadać na wyzwania współczesności. W kontekście wypowiedzi na temat wieku rządzących, Duda zwrócił uwagę na Konfederację, w której, jak podkreślił, liderami są "bardzo młodzi ludzie". – Czy rzeczywiście jest tak, że ludzie prawie 80-letni powinni decydować o wszystkim i o losach Polski? No ja mam poważne wątpliwości – stwierdził.

Duda wskazał także na osobiste doświadczenia ze współpracy z Kaczyńskim. – Mało było Jarosława Kaczyńskiego w tej prezydenturze, zwłaszcza w drugiej części – zapewniał ujawniając, że kilkukrotne zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego pozostały bez odpowiedzi. Były prezydent podkreślił również, że jego niezależność polityczna była powodem napięć z liderem PiS. – Obaj panowie, Kaczyński i Tusk, są panami, którzy nie znoszą sprzeciwu. Uważają, że tylko oni wiedzą, co jest potrzebne Polsce i oczekują, że ich polecenia będą wykonywane niemal zanim zdążą je wypowiedzieć – mówił Duda.

Padł także temat aborcji

W rozmowie poruszył także kwestie światopoglądowe. Choć zaznaczył, że jego poglądy antyaborcyjne są nawet bardziej konserwatywne niż Kaczyńskiego, podkreślił, że w sytuacjach zagrożenia życia kobiety to ona powinna decydować o dalszym przebiegu ciąży. Z krytyką odniósł się także do osób popierających rozluźnienie aktualnie obowiązujących przepisów, sugerując, że ich stanowisko może wynikać z osobistych doświadczeń. Podkreślił, że aborcja to zabijanie człowieka, który ma prawo do życia, i wyraził głębokie przekonanie, że to życie zasługuje na ochronę.

Duda zaznaczył także, że osoby, które decydują się na aborcję, muszą zmierzyć się z własnym sumieniem, nosząc świadomość, że pozbawiły życia swoje dziecko. W jego opinii, to nie jest komfortowe uczucie, a decyzja o aborcji jest poważnym moralnym dylematem. Prezydent wyraził również obawę, że niektóre osoby, które wielokrotnie przeszły przez procedurę aborcji, mogą promować jej pozytywny obraz, co jego zdaniem jest nieodpowiedzialne.

