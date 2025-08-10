Duda miał otrzymać prestiżowe stanowisko. Były prezydent się przeliczył?

W grudniu 2024 roku Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) podjął uchwałę, w której zarekomendowano kandydaturę Andrzeja Dudy na członka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Premier Donald Tusk i minister sportu Sławomir Nitras zarzucili prezydentowi, że podebrał miejsce w MKOl wybitnej sportsmence Mai Włoszczowskiej. Wpis szefa rządu spotkał się z natychmiastową reakcją internautów, którzy zarzucili szefowi rządu wprowadzanie Polaków w błąd.

Nie będzie posady w MKOl?

Kilka dni temu media donosiły zaś, że PKOL "miażdżącą przewagą głosów" wydał byłemu prezydentowi rekomendację do zasiadania w MKOl. Tymczasem Wirtualna Polska donosi, że posada Andrzeja Dudy w tym gremium stoi pod znakiem zapytania.

Kandydatura polskiego polityka nie została bowiem rozpatrzona przez specjalną Komisję Elekcyjną. Nie była ona również przedmiotem debaty podczas marcowej sesji MKOl w Grecji. Jak twierdzi informator portalu, jeśli w sprawie byłego polskiego prezydenta poczyniono jakieś ustalenia, to obecnie są one już nieważne.

Powodów takiego stanu rzeczy ma być dwa. Pierwszy z nich to śmierć piłkarza ręcznego Andrzeja Kraśnickiego w styczniu 2025 roku. Drugi – koniec kadencji Thomasa Bacha na stanowisku przewodniczącego MKOl-u.

– Od momentu, kiedy w grudniu 2024 zgłosiliśmy kandydaturę Andrzeja Dudy na członka rzeczywistego MKOl, formalna rola PKOl w tym procesie została zakończona. Sprawa trafiła do właściwej komisji MKOl, a dalsze kroki zależą już tylko od MKOl. Nie mamy informacji, czy w tej chwili coś dzieje się w sprawie kandydatury prezydenta Andrzeja Dudy – powiedziała w rozmowie z WP rzeczniczka prasowa PKOl, Katarzyna Kochaniak-Roman.

53-letni dziś Duda był prezydentem Polski przez dziesięć lat. W 2015 r. wygrał wybory z Bronisławem Komorowskim, a w 2020 r. pokonał Rafała Trzaskowskiego. Duda był drugim, po Aleksandrze Kwaśniewskim prezydentem III RP, który pełnił swój urząd przez dwie kadencje.

