Tusk chciał uderzyć w prezydenta. "Przecież to kłamstwo"

Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) przyjął w czwartek uchwałę rekomendującą zgłoszenie prezydenta Andrzeja Dudy na członka Międzynarodowego Komitetu olimpijskiego (MKOl).

Za podjęciem takiej decyzji opowiedziało się 29 członków. Cztery osoby zagłosowały przeciwko, zaś sześć wstrzymały się od głosu.

W sobotę wieczorem do sprawy odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych Donald Tusk. Szef rządu wyraził w swoim wpisie przekonanie, że Andrzej Duda nie powinien zajmować miejsca osobom bardziej kompetentnym.

"Źli ludzie najwyraźniej wmanewrowali Pana Prezydenta w tę olimpijską awanturę. Kiedy tylko się zorientuje, że zajął miejsce medalistce olimpijskiej, od lat aktywnej w MKOl, szanowanej i kompetentnej, z pewnością podejmie właściwą decyzję" – napisał premier na platformie X.

Jak można podejrzewać Tusk odnosi się w swoim wpisie do polskiej kolarki i dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej Mai Włoszczowskiej, której rzekomo Andrzej Duda miałby zabrać miejsce w MKOl. Nie jest to jednak prawda, ponieważ status członka MKOl Włoszczowskiej wynika z jej uczestnictwa w Komisji Zawodniczej MKOl. Jej kadencja potrwa do zakończenia igrzysk w Los Angeles, a więc do 2028 roku.

Wpis premiera spotkał się z natychmiastową reakcją użytkowników X, którzy zwrócili uwagę że wprowadza Polaków w błąd.

"Panie premierze, na X lepiej zamieścić jeden prawdziwy wpis na miesiąc niż kilka kłamstw. Ale proszę się nie poddawać" – napisał poseł PiS Paweł Szrot. "Ale Nitras wkopał kierownika. Chyba się wścieknie" – skomentował inny parlamentarzysta tej partii Andrzej Śliwka.

"Przecież Maja Włoszczowska jest członkiem i wiceprzewodniczącą Komisji Zawodniczej MKOl i na tej podstawie zasiada w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Gdyby Pan Prezydent Andrzej Duda został kolejnym 'członkiem rzeczywistym', reprezentacja Polaków tylko by się powiększyła" – odpowiedział premierowi Oskar Szafarowicz.

Podobnych głosów było więcej.

