Tusk poleci do Watykanu? Szef Kancelarii Premiera odpowiedział

Pogrzeb papieża Franciszka odbędzie się w sobotę o godz. 10:00 na Placu św. Piotra. Polskę reprezentować będzie prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką, a także marszałek Sejmu Szymon Hołownia wraz z delegacją posłów i senatorów, której skład nie jest jeszcze znany.

W TVN24 Jan Grabiec odpowiedział na pytanie, czy premier Donald Tusk również poleci na pogrzeb Ojca Świętego do Watykanu. – W ciągu najbliższych godzin pan premier przedstawi swoją decyzję. Niewątpliwie delegacja, w której uczestniczy prezydent, marszałek Sejmu, marszałek Senatu [Małgorzata Kidawa-Błońska nie potwierdziła, że weźmie udział w pogrzebie papieża – przy. red.] jest już bardzo godną, powiedziałbym, reprezentacją w Rzymie – odparł szef Kancelarii Premiera.

– Sam obraz tej sytuacji, kto wybiera się do Rzymu, do Watykanu, też kształtuje opinię pana premiera na temat tej sytuacji – dodał. Dopytywany, jaka to jest opinia, stwierdził: "Jutro się dowiemy".

Wcześniej marszałek Hołownia oznajmił, że premier Tusk "chyba jeszcze nie podjął decyzji, ale raczej nie pojedzie" do Watykanu.

Żałoba narodowa w Polsce. Szef KPRM o szczegółach

W związku ze śmiercią papieża Franciszka, prezydent Andrzej Duda podjął decyzję, aby dzień pogrzebu Ojca Świętego, tj. 26 kwietnia, uczynić dniem żałoby narodowej w Polsce.

– Prezydent podejmuje decyzję, premier udziela kontrasygnaty. Nie widzieliśmy powodu, żeby w jakikolwiek sposób kwestionować tę decyzję. Żałoba stała się faktem. Spodziewaliśmy się tego rodzaju gestu ze strony pana prezydenta. Dzisiaj bez wątpienia mamy do czynienia z ważnym wydarzeniem dla milionów Polaków. Chcemy w jakiś sposób uszanować te uczucia i stąd decyzja pana premiera, żeby udzielić kontrasygnaty – wyjaśnił Jan Grabiec.

Szef KPRM zaznaczył, że Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych precyzuje, na czym polega żałoba narodowa. Najważniejszy nakaz to obniżenie flag przed urzędami państwowymi do połowy.

– Są pewne zalecenia dla koncesjonariuszy, stacji telewizyjnych, telewizji publicznej, żeby uszanować uczucia tych, którzy uczestniczą w żałobie tego dnia. Ale to kwestia interpretacji. To jest bardziej zalecenie niż nakaz prawny – tłumaczył Grabiec. – Jeśli chodzi o inne formy aktywności kulturalnej czy sportowej, nie ma ścisłych zakazów prawnych. To jest kwestia wrażliwości, wyczucia poszczególnych organizatorów – mówił.

