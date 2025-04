"Zablokujemy jedną trzecią". Koalicyjny cios w Brzoskę

Zgodnie z nieoficjalnym informacjami portalu money.pl, jeszcze w tym tygodniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów premier Donald Tusk miałby wrócić do tematu ogłoszonej przed świętami inicjatywy zorganizowania specjalnej konferencji prasowej poświęconej najnowszym szczegółom deregulacji.

Plan może storpedować jednak Lewica. Koalicjant PO planuje zorganizować własną konferencję i otwarcie skrytykować część postulatów deregulacyjnych. Propozycje są wypracowywane w ramach specjalnego zespołu pod przewodnictwem szefa InPostu Rafała Brzoski. – Zablokujemy pewnie jedną trzecią z tych pomysłów, pokażemy absurdy niektórych rozwiązań. Za dużo tam pomysłów antypracowniczych – twierdzi rozmówca serwisu.

– Lewica jest w tym rządzie również po to, by blokować niebezpieczne pomysły. W sprawie deregulacji od początku mieliśmy jasne stanowisko. Nie pozwolimy na żadne zmiany kosztem pracowników, środowiska i konsumentów, dlatego nasi ministrowie i wiceministrowie odrzucili szereg zbyt daleko idących postulatów w tej kwestii – wyjaśnia rzecznik Lewicy Łukasz Michnik. Jeden z informatorów wskazuje, które pomysły już teraz spotkały się ze sprzeciwem formacji. – Nie mamy zaakceptowanych na przykład takich rzeczy jak dostosowanie przepisów BHP "do rozwiązań światowych". Te rozwiązania to np. wprowadzenie możliwości stosowania szafek rotacyjnych dla pracowników w miejsce szafek indywidualnych – mówi.

Lewica nie zgadza się także na rozwiązania takie jak skrócenie z 10 do pięciu lat okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz propozycja pod nazwą "Elektroniczne dokumenty pracownicze. Wygoda i bezpieczeństwo dla firm i pracowników".

Brzoska kończy pracę w zespole ds. deregulacji

Szef InPostu Rafał Brzoska poinformował, że z końcem maja kończy się jego rola w zespole ds. deregulacji. Biznesmen pełni funkcję przedstawiciela przedsiębiorców ds. upraszczania przepisów.

Brzoska w rozmowie z Polską Agencją Prasową podkreślił, że w ciągu 100 dni jego "pracy dla dobra publicznego" w ramach – powołanej przez niego – inicjatywy "SprawdzaMY", InPost nie ucierpiał, ale – jak zaznaczył – "w dłuższym okresie żadna firma nie jest w stanie rozwijać się bez lidera".

