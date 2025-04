Według Polaków Tusk nie realizuje obietnic

Ugrupowanie Donalda Tuska szło do wyborów parlamentarnych w 2023 roku z planem "100 konkretów na 100 dni". Jednak obietnic, wśród nich podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł, nie udało się zrealizować ani przez 100 pierwszych dni rządów ani przez półtora roku. Premier i przedstawiciele PO twierdzą, że spełnianie obietnic nie jest możliwe ze względu na to, iż Polską rządzi koalicja kilku partii, mających różne poglądy, których często nie da się pogodzić.

Jak wynika z sondażu pracowni Social Changes, zrealizowanego na zlecenie Telewizji wPolsce24, Polacy dostrzegają brak sprawczości władzy. Badanym postawiono następujące pytanie: "Jak oceniasz stopień realizacji 100 obietnic ze 100 konkretów Donalda Tuska po półtora roku od wyborów z 2023 roku?".

Zaledwie 3 proc. odpowiedziało "bardzo dobrze", a 17 proc. "raczej dobrze". Oznacza to, że w sumie 20 proc. respondentów jest zadowolonych z tempa realizacji obietnic z kampanii wyborczej. Przeciwnego zdanie jest 59 proc. badanych. Odpowiedź "bardzo źle" wskazało 37 proc., a "raczej źle" 22 proc. 21 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Najbardziej krytyczną ocenę w tej sprawie mają wyborcy Konfederacji – aż 91 proc. uważa, że Tusk nie spełnił swoich obietnic. Bardzo surowo słowność premiera oceniają także wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, a surowo wyborcy Polski 2050. Jedynie wśród zwolenników Platformy Obywatelskiej dominują ci, którzy uważają, że Tusk spełnił swoje 100 obietnic – opisuje wPolityce.pl.

Badanie zostało zrealizowane w dniach od 4 do 7 kwietnia 2025 roku metodą CAWI, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania próbie mieszkańców Polski. W badaniu wzięło udział 1138 osób.

