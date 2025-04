Morawiecki: Tusk zmarnował prezydencję w Radzie UE

Od 1 stycznia do 30 czerwca Polska po raz drugi sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej (UE). "Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia wymaga jedności UE i gotowości do współpracy z partnerami podzielającymi nasze wartości, w szczególności aspirującymi do członkostwa. Ponadto zobowiązuje nas do obrony wartości, na których opiera się Wspólnota, takich jak demokracja, wolność i rządy prawa" – to priorytety polskiej prezydencji, na jakie wskazano na stronie internetowej. "Dlatego polska prezydencja będzie wspierać działania wzmacniające europejskie bezpieczeństwo we wszystkich jego wymiarach: zewnętrznym, wewnętrznym, informacyjnym, ekonomicznym, energetycznym, żywnościowym i zdrowotnym" – czytamy.

Były premier uważa, że to czas zmarnowany. – Już niedługo kończy się prezydencja Polski w Radzie UE, która trwa od stycznia. Ilu z was słyszało o działaniach polskiego rządu na tym forum, no właśnie od początku roku? Ilu z was miało świadomość, że od mniej więcej czterech miesięcy przewodzimy w Radzie? Nie wzmocniliśmy swojej pozycji. Nie wykorzystaliśmy szansy na uzyskanie poparcia w tematach ważnych dla Polski. Nawet w zakresie bezpieczeństwa niewiele osiągnęliśmy – zauważa Mateusz Morawiecki.

– Wiecie co? "Pracuj jak Tusk" to nowa wersja ludowego powiedzenia: "tak robić, żeby się nie narobić" – podsumował polityk PiS.

Nawrocki wzywa Tuska. "Wszyscy to robią, tylko nie on"

Na początku marca wspierany przez PiS kandydat na prezydenta zwrócił uwagę na bierną postawę polskich władz w kontekście sprawowania przez Polskę prezydencji w Radzie UE. Według Karola Nawrockiego trzeba zacząć działać, czego wymaga aktualna niestabilna sytuacja międzynarodowa.

– Polska tylko raz na ponad dekadę przewodzi Radzie Unii Europejskiej. Akurat teraz mamy ten przywilej. Inne państwa Unii wykorzystują go do forsowania swojej agendy narodowej, promocji swojego państwa, ale przede wszystkim do organizacji szczytów światowej dyplomacji. Wszyscy tak robią, tylko nie Tusk. Mija już ponad 60 dni polskiej prezydencji, a Tusk i Trzaskowski dalej śpią – mówi prezes IPN na nagraniu. – Polska dzięki działaniom podjętym przez rząd PiS oraz prezydenta Andrzeja Dudę ma dziś najlepszą opinię w Stanach Zjednoczonych z państw europejskich. Czas to wykorzystać i zacząć działać. Wzywam Donalda Tuska, aby korzystając z przywileju prezydencji natychmiast zwołał w Polsce szczyt UE-USA. Musimy dbać o nasze bezpieczeństwo czynami, a nie wpisami w internecie – dodał Karol Nawrocki.

