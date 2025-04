Zła wiadomość dla polskiej gospodarki. Prognoza wzrostu PKB w dół

"Oczekuje się, że polska gospodarka ustabilizuje się, a wzrost wyniesie średnio 3,1 proc. w latach 2025-26, napędzany silną konsumpcją i odbiciem inwestycji wspieranym przez fundusze UE. Jednak wzrost prawdopodobnie będzie niższy niż średnia 3,7 proc. w latach 2010-19 ze względu na niepewność polityki handlowej i powolny wzrost w strefie euro" – czytamy w raporcie "Accelerating Growth through Entrepreneurship, Technology Adoption, and Innovation. Europe and Central Asia Economic Update. Office of the Chief Economist. Spring 2025".

Jak wygląda sytuacja na tle innych państw?

"W pozostałej części regionu wzrost prawdopodobnie pozostanie powolny, zmniejszając się do 3,1 proc. w tym roku, a następnie nieznacznie wzrośnie do 3,3 proc. w 2026 roku. Perspektywy te w dużym stopniu zależą od rozwoju sytuacji w UE w obliczu podwyższonej niepewności co do globalnej polityki, rosnących barier handlowych i zwiększonych napięć geopolitycznych" – czytamy dalej.

Prognoza wzrostu PKB dla regionu ECA (Europe and Central Asia), z wyłączeniem Rosji opiewają na 3,1 proc. w tym roku i 3,4 proc. w przyszłym roku, a z wyłączeniem Polski, Rosji i Turcji – odpowiednio na: 3,1 proc. i 3,3 proc. W regionie bez wyłaczeń będzie to odpowiednio po 2,5 proc. w obu latach (wobec 3,6 proc. w ub.r.).

Bank Światowy zwrócił też uwagę, że napięcia geopolityczne skłaniają rządy krajów regionu do zwiększania wydatków na obronność i bezpieczeństwo. W Polsce wydatki na obronność przekroczyły 4 proc. PKB w 2024 roku, a w 2025 roku mają osiągnąć 5 proc. Rosja planuje przeznaczyć 8 proc. PKB na obronność w 2025 roku, wskazano w raporcie.

"Podtrzymywanie tempa wzrostu jest trudniejsze"

"W ubiegłym roku kraje regionu Europy i Azji Środkowej były w stanie utrzymać stabilne tempo wzrostu. Obecnie globalna niepewność, fragmentacja geoekonomiczna i słaby wzrost wśród głównych partnerów handlowych sprawiają, że podtrzymywanie tempa wzrostu jest trudniejsze" – skomentowała wiceprezes Banku Światowego na region Europy i Azji Środkowej Antonella Bassani, cytowana w komunikacie poświęconym raportowi.

"Aby zapewnić szybszy wzrost gospodarczy w długim terminie państwa regionu muszą przyspieszyć wewnętrzne reformy strukturalne, które stworzą fundament do rozwoju sektora prywatnego, poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz do wdrażania technologii" – dodała.

