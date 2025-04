Polska potrzebuje pieniędzy. W tle transformacja energetyczna

"Mamy już wydatków bardzo dużo – 50 proc. PKB, dodatkowe wyzwania przed nami – to jest dodatkowe kilka procent pewnie na zbrojenia. Ale dorzucę jeszcze dwie rzeczy, o które musimy się tutaj zacząć naprawdę martwić. Będziemy się tym martwić pewnie przez wiele lat – czyli starzeniem się społeczeństwa. To po prostu będzie wymagało także znalezienia ogromnych pieniędzy. No i transformacja energetyczna. Nie tylko problemem będą dzisiaj wydatki zbrojeniowe, ale wiele jeszcze rzeczy przed nami. Rzeczywiście, powinna się chyba pojawić publiczna debata, jak to wszystko ze sobą pogodzić" – powiedział Kotecki podczas panelu na XVII Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Agencja ISBnews jest patronem medialnym wydarzenia.

Wzrost potrzeb. Gdzie znaleźć źródło finansowania?

Wskazał, że "dług jest oczywiście jedynym źródłem finansowania skokowego, szybkiego przyrostu takich wydatków jak zbrojeniowe".

"W długim okresie trzeba natychmiast myśleć o o stabilnym finansowaniu tych wydatków" – dodał Kotecki.

Podkreślił, że źródłem finansowania powyższych potrzeb polskiej gospodarki na pierwszym miejscu powinny być środki płynące z Unii Europejskiej, a następnie pozycje wydatkowe i podatki.

Według członka Rady, efekt mnożnikowy dla gospodarki płynący z wydatków na zbrojenia wynosi maksymalnie 0,6 proc.

Co z wydatkami na obronność?

Jednocześnie Ludwik Kotecki ocenił, że wydatki obronne ponoszone przez Polskę nie będą oddziaływać na inflację konsumencką.

"To nie są towary [zbrojeniowe], które się znajdują w koszyku konsumenckim. [...] Oczywiście, jakieś ceny w gospodarce by wzrosły, no ale akurat nie CPI – nie ta inflacja, którą polityka pieniężna się najbardziej zajmuje" – powiedział Kotecki podczas panelu na XVII Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Agencja ISBnews jest patronem medialnym wydarzenia.

Dodał, że wydatki, które Polska ponosi na obronność nie będą miały "efektu na inflacji konsumenckiej CPI".

Czytaj też:

Rekordowa dziura budżetowa. Dług przekroczył historyczną granicęCzytaj też:

NFZ bez pieniędzy. Niepokojące zmiany