NFZ bez pieniędzy. Niepokojące zmiany

Jak podaje portal money.pl, korekty w planie finansowym na 2025 rok dotyczą przede wszystkim czterech oddziałów wojewódzkich NFZ: łódzkiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego. Zmiany zostały wprowadzone w trybie, który nie wymaga zatwierdzenia przez komisję sejmową.

Pięć zmian w planie finansowym NFZ

Spośród pięciu zmian, trzy z nich dotyczą zmniejszenia pieniędzy na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (o 193,8 mln zł – z prawie 16,6 mld zł do niemal 16,4 mld zł), na leczenie szpitalne (o 434,6 mln zł – z ok. 97,3 mld zł do ok. 96,8 mld zł) i refundację (o 3,2 mln zł, po zmianach wynosi ponad 10,8 mld zł).

Czwarta korekta dotyczy zwiększenia nakładów na programy lekowe (o 4 mln zł do kwoty ponad 13,7 mld zł).

Eksperci wskazują jednak na piątą zmianę, odnoszącą się do kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w poprzednich latach. Ich wartość wyniosła bowiem ponad 631,5 mln zł, co oznacza, że całkowita kwota ujęta w planie rośnie z ponad 5,5 mld zł do prawie 6,2 mld zł.

– Jeszcze nigdy nie wjechaliśmy w nowy rok z tak dużym bagażem z roku poprzedniego. To 24 razy więcej niż w 2023 r. W efekcie zaczynamy finansować ubiegłoroczne zobowiązania z pieniędzy tegorocznych, czyli zadłużamy się na poczet przyszłych okresów – mówi portalowi money.pl Wojciech Wiśniewski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Lekarze przeciw zmianom w składce zdrowotnej

Sejm uchwalił 4 kwietnia br. ustawę obniżającą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zmiana ma kosztować 4,6 mld zł i wejdzie w życie od początku 2026 r. Według Ministerstwa Finansów na reformie ma skorzystać ok. 2,5 mln przedsiębiorców.

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski w rozmowie RMF FM zwrócił uwagę na problem luki finansowania systemu ochrony zdrowia.

– Jeżeli pieniądze są, to trzeba wskazać, skąd się je weźmie i z etapu obietnic przejść do faktów – powiedział Jankowski. – Nauczyliśmy się niestety nie wierzyć politykom, szczególnie że jesteśmy w okresie kampanii wyborczej. Dziś minister finansów mówi, że te pieniądze da, a za chwilę będzie inna pilna potrzeba. Dziś przed nami batalia o pieniądze z budżetu państwa – podkreślił lekarz.

– Jeżeli obniżamy składkę, to trzeba będzie dosypać z budżetu. Jeśli minister finansów już miał te pieniądze, to czemu nie dał ich wcześniej? Dlaczego pacjenci utykali pod koniec roku w kolejkach do gabinetów, skoro te pieniądze były? To są pytania retoryczne – zauważył Jankowski.

