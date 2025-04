Rekordowa dziura budżetowa. Dług przekroczył historyczną granicę

Jak poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny, deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł 6,6 proc. PKB na koniec 2024 roku (wobec 5,3 proc. deficytu rok wcześniej).

Zadłużenie tego sektora sięgnęło 55,3 proc. PKB na koniec 2024 r. (wobec 55,3 proc. PKB szacowanych wcześniej) w porównaniu do 49,5 proc. PKB rok wcześniej (dane zrewidowane).

"Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2024 r. ukształtował się na poziomie 239 809 mln zł, co stanowi 6,6 proc. PKB. Dług sektora wyniósł 2 011 840 mln zł, tj. 55,3 proc. PKB" – czytamy w komunikacie.

GUS podał też, że nominalna wartość produktu krajowy brutto (PKB) w 2024 r. wyniosła 3 641 208 mln zł.

Nominalny dług publiczny przekroczył 2 bln zł. Pierwszy raz w historii

Portal Business Insider odnotowuje, że pierwszy raz w historii nominalny dług przekroczył 2 bln zł. Oznacza to wzrost o ponad 320 mld zł w skali roku. W 2022 r. dług ten wynosił 1 bln 513 mld zł, a w 2021 r. 1 bln 411 mld zł.

Rekordowy jest także nominalny deficyt finansów publicznych, który wyniósł 239,8 mld zł, co oznacza, że był o blisko 40 mld zł wyższy niż w 2023 r. (dane zrewidowane). "W 2022 r. było to 106,6 mld zł, w 2021 r. tylko 46,5 mld zł. Wcześniej tylko raz odnotowano deficyt ponad 100 mld zł: było to w pokryzysowym 2010 r., gdy sięgnął 107 mld zł" – czytamy w tekście.

BI zwraca uwagę, że gdyby nie liczyć pandemii, ostatnio tak duży deficyt, jak w 2024 r., zanotowano w Polsce w 2010 r. (7,4 proc.).