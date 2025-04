Kilometrówki Kropiwnickiego. Nerwowa reakcja Tuska

Dziennikarz Piotr Nisztor przyjrzał się sprawie kilometrówek posła Roberta Kropiwnickiego (KO). "Jak to możliwe że R. Kropiwnicki mając jako wiceminister aktywów samochód służbowy wyjeździł średnio 3,4 tys. km miesięcznie (ok. 110 km dziennie)? – napisał dziennikarz na platformie X. Nisztor poddał w wątpliwość, czy złożone przez posła Platformy Obywatelskiej dokumenty zawierają informacje do końca pokrywające się z wykorzystaniem auta służbowego, do którego Kropiwnicki jako wiceminister ma prawo.

"Nie wierzę że daty i godziny kilometrówek złożonych w Kancelarii Sejmu mogą pokrywać się z podróżami autem służbowym" – napisał Piotr Nisztor. "Robert Kropiwnicki zrealizował w zeszłym roku 100 lotów po kraju. Poza tym w trakcie pierwszych 14 miesięcy aktualnej kadencji przejechał 47 600 km w ramach kilometrówki. Oznacza to, że w środkach transportu mógł spędzać średnio nawet 2 godziny i 24 minuty dziennie. Koszt? 128 288 zł. Realnie jeszcze więcej, ale brakuje mi liczby lotów w 2023 roku" – przekazał na X Radosław Karbowski.

Zapytany o to resort Kropiwnickiego przekazał "Faktowi", że wszystkie wydatki, które rozliczono w ramach kilometrówek, były związane z wykonywaniem obowiązków.

Tusk reaguje

– Nie obejrzałem jeszcze tych rewelacji na temat kilometrówek, ale to jest taka trochę choroba naszego systemu już od wielu, wielu lat. Wszyscy zdają sobie sprawę, że jest ten przywilej poselski czasami nadużywany – powiedział Donald Tusk w rozmowie z "Faktem".

Premier przyznał, że parlamentarzyści nadużywają przywileju finansowania przejazdów prywatnym samochodem. – Nie wiedziałem, że dotyczy to także ministrów – powiedział. Tusk dodał: – Sprawdzę dokładnie i przepytam osobiście, w jaki sposób sobie te kilometrówki wyrobili. Bo to rzeczywiście zastanawiające.

