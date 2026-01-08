"Piekło zamarzło". Czarnek: Muszę pochwalić Tuska

Na początku grudnia Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy reformującej Państwową Inspekcję Pracy. Propozycja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakładała m.in. nadanie PIP możliwości przekształcania na mocy decyzji administracyjnej umów cywilnoprawnych w umowy o pracę.

Byłaby to fundamentalna zmiana wobec obecnego systemu. Do tej pory ewentualne przekształcenie następowało jedynie po wyroku sądu. Na mocy reformy decyzja inspektora pracy wchodziłaby w życie natychmiastowo, a pracodawca dopiero później mógłby ją zakwestionować.

Według doniesień "Gazety Wyborczej", premier Donald Tusk miał zapowiedzieć, że projekt jest nie do zaakceptowania, nakazał wycofać go z rządu i odesłać do resortu pracy, kierowanego przez minister Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.

Szef rządu przypomniał, że "w wersji skrajnej" przekształcanie umów cywilnoprawnych w umowy o pracę "odbywałoby się bez pytania o zgodę i akceptację zarówno pracodawcy, jak i pracobiorcy".

Czarnek chwali Tuska

Zablokowanie reformy PIP pozytywnie ocenia opozycja. Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości wskazał, że pogarszająca się sytuacja na rynku pracy wskazuje, że "trzeba stworzyć warunki, żeby się opłacało zatrudniać pracownika".

– Nie można wyposażyć okręgowego inspektora pracy w omnipotencje, szkodliwą dla rynku pracy i rynku usług (…). Piekło zamarzło. Muszę pochwalić Tuska, że zastopował tę ustawę – stwierdził Czarnek.

Były minister edukacji narodowej przyznał, że zwracało się do niego wielu przedsiębiorców, którzy apelowali o interwencję w sprawie planowanej reformy.

– Zwrócili się do mnie mali i średni przedsiębiorcy, którzy wskazywali na absurdalność tych przepisów, wyposażających okręgowego inspektora pracy w omnipotentne możliwości działania – powiedział poseł opozycji.

