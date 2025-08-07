Polaków zapytano o rząd i prezydenta. Jednoznaczne wnioski dla Nawrockiego

W środę Karol Nawrocki objął urząd prezydenta Polski. Jeszcze przed rozpoczęciem jego prezydentury wielu komentatorów zastanawiało się, jak będzie wyglądała współpraca między Pałacem Prezydenckim a rządem. Nawrocki od samego początku zapowiada legislacyjną ofensywę i znacznie bardziej aktywną postawę wobec premiera i jego ministrów, niż miało to miejsce w przypadku Andrzeja Dudy. Z kolei z obozu władzy dochodzą kurtuazyjne sygnały o gotowości do współpracy.

Pracownia SW Research zadała Polakom pytanie: "Kto Pani/Pana zdaniem powinien mieć decydujący wpływ na politykę zagraniczną Polski?". Wyniki jasno wskazują, kogo respondenci widzą jako odpowiedzialnego za tę część polityki. 45,4 proc. badanych wskazało bowiem rząd (premiera Donalda Tuska i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego). 36,6 proc. odpowiedziało z kolei, że to prezydent Karol Nawrocki powinien kreować politykę zagraniczną państwa. Zdania w tej sprawie nie ma 18 proc. badanych.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 29-30 lipca 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 805 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Zaprzysiężenie Nawrockiego

W środę o godz. 10:00 odbyła się uroczystość zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Najpierw nowa głowa państwa złożyła uroczystą przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, a następnie wygłosiła pierwsze orędzie.

O godz. 12:00 w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie odbyła się uroczysta msza święta w intencji ojczyzny i nowego prezydenta. Po godz. 14:00 na Zamku Królewskim rozpoczęła się uroczystość inwestytury prezydenta na Wielkiego Mistrza Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski. Około godz. 15:30 prezydent Karol Nawrocki, pierwsza dama oraz ich dzieci przybyli do Pałacu Prezydenckiego. Nową parę prezydencką przywitali były już prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą. Na Krakowskim Przedmieściu parze prezydenckiej towarzyszyły tłumy Polaków. O godz. 16:30 na placu marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się uroczystość przejęcie przez nowego prezydenta zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi.

