NOTATNIK MALKONTENTA II Na skądinąd świetnym brytyjskim portalu publicystycznym UnHerd (w wolnym tłumaczeniu: Niestadny) ukazał się tekst Iana Birrella, brytyjskiego reportera, a kiedyś autora przemówień premiera Davida Camerona (tego, który wbrew własnym intencjom wyprowadził Wielką Brytanię z UE), zatytułowany „Poland has turned on its Ukrainians” („Polska zwróciła się przeciwko Ukraińcom”).
Tekst jest świadectwem bardzo pobieżnej i fragmentarycznej wiedzy autora o polskiej historii i polityce, wziętej prawdopodobnie głównie z mediów głównego nurtu. Przede wszystkim jednak błędnie przypisuje wzrost nastrojów niechętnych Ukraińcom działaniom polityków – głównie PiS i Karola Nawrockiego.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
