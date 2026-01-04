Opinie
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Ślepota

Komisja Europejska
Komisja Europejska Źródło: PAP / Wiktor Dąbkowski
NOTATNIK MALKONTENTA II Na skądinąd świetnym brytyjskim portalu publicystycznym UnHerd (w wolnym tłumaczeniu: Niestadny) ukazał się tekst Iana Birrella, brytyjskiego reportera, a kiedyś autora przemówień premiera Davida Camerona (tego, który wbrew własnym intencjom wyprowadził Wielką Brytanię z UE), zatytułowany „Poland has turned on its Ukrainians” („Polska zwróciła się przeciwko Ukraińcom”).

Tekst jest świadectwem bardzo pobieżnej i fragmentarycznej wiedzy autora o polskiej historii i polityce, wziętej prawdopodobnie głównie z mediów głównego nurtu. Przede wszystkim jednak błędnie przypisuje wzrost nastrojów niechętnych Ukraińcom działaniom polityków – głównie PiS i Karola Nawrockiego.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

