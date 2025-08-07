PFROŻ dziękuje Dudzie za skierowanie do TK ustawy ws. pomocy psychologicznej

Organizacje pro-life dziękują głowie państwa za skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy umożliwiającej osobom powyżej 13. roku życia korzystanie z pomocy psychologicznej bez zgody rodziców.

Federacja wskazuje, że uchwalona przez Sejm nowelizacja ustaw o prawach pacjenta oraz zawodach lekarza i lekarza dentysty narusza konstytucyjne prawa rodziców, zasady poprawnej legislacji i równości wobec prawa. Szczególny niepokój – jak zaznaczono – budzi delegowanie istotnych rozstrzygnięć na poziom rozporządzeń, brak sądowej kontroli decyzji oraz arbitralność kryteriów dostępu do świadczeń.

"Nie można akceptować takich rozwiązań, jak utajnianie kontaktów dzieci z lekarzami czy psychologami” – podkreślają sygnatariusze listu. Ich zdaniem, może to prowadzić do osłabienia więzi rodzinnych, pogłębiania osamotnienia młodych ludzi oraz konfliktów między dziećmi a rodzicami.

Autorzy listu, reprezentujący kilkanaście organizacji prorodzinnych i pro-life, zwracają uwagę, że choć młodzież powinna mieć dostęp do specjalistycznej pomocy, to nie może być pozostawiana samej sobie, a działania w tej sferze muszą być przejrzyste, zgodne z prawem i uwzględniające prawa rodziców.

"Prawidłowa ochrona zarówno praw dzieci, jak i praw oraz obowiązków rodziców, jest dla nas priorytetem” – napisali przedstawiciele m.in. Fundacji Jeden z Nas, Fundacji Małych Stópek, HLI Polska oraz Rycerzy Kolumba.

Pełna treść listu

Szanowny Panie Prezydencie!

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia wyraża wielkie podziękowanie za skierowanie w dniu 5 sierpnia 2025 r. do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej ustaw o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, uchwalonych przez Sejm na posiedzeniu nr 37 w dniu 25 czerwca 2025 r.

Celem tych ustaw jest umożliwienie osobom małoletnim powyżej 13 roku życia, korzystanie ze świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej przez psychologa lub terapeutę bez zgody i wiedzy rodziców lub opiekunów prawnych. Projektowane przepisy naruszają konstytucyjne zasady ochrony praw i obowiązków rodzicielskich, równości wobec prawa oraz poprawnej legislacji. W szczególności niepokojące jest delegowanie kluczowych rozstrzygnięć na poziom rozporządzeń ministerialnych, brak sądowej kontroli tych decyzji oraz arbitralność kryteriów dostępu do świadczeń przez małoletnich.

Proponowane zmiany ustawowe mogą powodować konflikty w rodzinie, podważać zaufanie do rodziców, utratę przez małoletnie dzieci więzi z własnym środowiskiem rodzinnym oraz pogłębiać ich osamotnienie, co jest sprzeczne z dobrem dzieci deklarowanym w uzasadnieniu do projektu ustaw.

Jesteśmy przekonani, że młodzież, gdy to jest potrzebne, powinna być otaczana właściwą opieką specjalistów i nie może być pozostawiana sama sobie. Nie można jednak akceptować takich rozwiązań, jak utajnianie kontaktów dzieci z lekarzami czy psychologami.

Działania, mające na celu dobro dzieci i młodzieży, nie mogą być pozorne, nieprzemyślane i naruszające inne dobra, zwłaszcza chronione przez Konstytucję RP. Dotyczy to przede wszystkim nieuzasadnionego, powszechnego ograniczania władzy rodzicielskiej wszystkich rodziców w tak ważnej sferze, jaką jest ochrona zdrowia ich dzieci, w sytuacji niejasności przepisów, braku kontroli oraz arbitralności decyzji osób udzielających tych świadczeń. Prawidłowa ochrona zarówno praw dzieci, jak i praw oraz obowiązków rodziców, jest dla nas priorytetem.

Z wyrazami podziękowania i głębokiego szacunku

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia:

Jakub Bałtroszewicz, prezes – Fundacja Jeden z Nas

Tomasz Kancelarczyk, wiceprezes – Fundacja Małych Stópek

Grzegorz Nienartowicz, wiceprezes – Fundacja Ku Pełni Życia

Magdalena Bartoszewicz – Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna

Maria Gondek – Fundacja Fala Życia

Ewa Kowalewska – Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia – HLI Polska

Rafał Szczypta – Rycerze Kolumba

oraz Antoni Szymański – Pro Ecclesia et Populo

Czytaj też:

Iluminacja na fasadzie Pałacu Prezydenckiego. "Z okazji zaprzysiężenia"