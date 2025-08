Jedna z ostatnich decyzji Dudy. Czy ułatwi młodym dostęp do psychologa?

Chodzi o nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Przepisy te, przyjęte przez Sejm i Senat, umożliwiają osobom od 13. roku życia skorzystanie z profesjonalnej pomocy psychologicznej bez zgody opiekunów.

Rzecznik Praw Dziecka oraz kilkadziesiąt organizacji młodzieżowych apelują do prezydenta o podpisanie ustawy, która – ich zdaniem – może uratować życie wielu młodym ludziom.

Młodzież z łatwiejszym dostępem do psychologa. Co zrobi prezydent?

RPD Monika Horna-Cieślak przypomina, że sygnał o pomoc często jest wysłany przez same dzieci. Natomiast założenia ustawy mówią, że rodzic czy opiekun dziecka będzie uczestniczyć w procesie wspierania dziecka, a także jeśli to koniecznie – także całej rodziny. Podkreśla, że ustawa pomaga dzieciom oraz ich bliskim.

– Ta ustawa, nad którą debatujemy od ponad dwóch lat, jest odpowiedzią na wołanie młodych ludzi, którzy zbyt często spotykają się z murem niezrozumienia. Wielu z nas boi się mówić o swoich problemach rodzicom – nie z braku miłości, ale z obawy przed odrzuceniem, czy niezrozumieniem – tłumaczy Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej.

"To tylko taki okres", "Weź się w garść" – te słowa, choć wypowiadane w dobrej wierze, dla młodej osoby w kryzysie są jak zamknięcie drzwi do pomocy. Psycholodzy i psychoterapeuci to specjaliści, którzy mają narzędzia, by nas wesprzeć, ale dostęp do nich jest ograniczony biurokratycznymi barierami, takimi jak konieczność zgody opiekuna – podkreśla.

– Na podstawie własnych doświadczeń wiem, jak niezwykle istotne jest, by młoda osoba mogła bez przeszkód sięgnąć po pomoc i zakomunikować w bezpiecznym środowisku, że potrzebuje specjalistycznego wsparcia. Wiem też, jak ważne jest, aby w procesie zdrowienia była otoczona troską i opieką najbliższych. Ustawa, którą została uchwalona przez Sejm i Senat, właśnie im to umożliwia – przekonuje Weronika Snoch, przedstawicielka Nastoletniego Azylu.

Apel o skierowanie ustawy do TK

Nowelizacja ustawy nie podoba się Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Jej przedstawiciele apelują do Andrzeja Dudy, żeby skierował projekt do Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego?

"Projekt ten będzie powodować konflikty w rodzinie, podważać zaufanie do rodziców, alienować małoletnie dzieci z więzi rodzinnych i pogłębiać ich osamotnienie, przez co godzi w dobro dzieci deklarowane w uzasadnieniu" – czytamy w stanowisku federacji.

"Projekt przewiduje ograniczenie władzy rodzicielskiej wszystkich rodziców, mających dzieci w wieku 13-18 lat, w ważnej sferze dotyczącej zdrowia co jest bezpodstawne, ponieważ odsetek rodziców nie dbających o zdrowie dziecka jest ograniczony" – napisano.

