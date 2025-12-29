Zbigniew Kaliszuk: W wyniku aborcji giną dziesiątki milionów dzieci

Przedstawiciel Fundacji Grupa Proelio zaznaczył, że refleksja nad losem dzieci zabitych w Betlejem skłania do myślenia o współczesnych dzieciach nienarodzonych. Jak stwierdził, skala aborcji na świecie jest, jego zdaniem "absolutnie przerażająca” i wymaga zdecydowanych działań na rzecz ochrony życia.

Rośnie liczba aborcji w Polsce

Zbigniew Kaliszuk odniósł się także do sytuacji w Polsce po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Jak wskazał, po tym orzeczeniu liczba aborcji wykonywanych w szpitalach znacząco spadła, jednak według jego słów, ponownie zaczęła rosnąć w związku z obowiązującymi obecnie regulacjami. Powołując się na dane, podał, że w 2024 roku w polskich szpitalach dokonano 886 aborcji, a w pierwszej połowie 2025 roku – 411. Jego zdaniem liczby te zbliżają się do poziomu sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

W swojej wypowiedzi Kaliszuk krytycznie ocenił obowiązujące wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz rozporządzenia dotyczące realizacji świadczeń zdrowotnych. Jak powiedział, dokumenty te prowadzą do presji na placówki medyczne w zakresie wykonywania aborcji, także w późnym okresie ciąży. Odwołał się przy tym do głośnych medialnie przypadków dotyczących działań podejmowanych w niektórych szpitalach, podkreślając, że budzą one sprzeciw także części osób opowiadających się za prawem do aborcji.

Apel do minister zdrowia

Zbigniew Kaliszuk poinformował, że Fundacja Grupa Proelio przygotowała apel do nowej minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, w którym domaga się wycofania obowiązujących wytycznych i rozporządzeń. Jak zapowiedział, apel ma zostać przekazany w styczniu. Wśród postulatów wymienił m.in. uchylenie wytycznych dotyczących dostępu do procedury przerwania ciąży, rezygnację z nakładania kar finansowych na szpitale niewykonujące aborcji oraz zakaz stosowania metod przerywania ciąży w zaawansowanym jej stadium.

– Zwolnienie jednej z lekarek pokazuje, że sprzeciw społeczny może przynieść konkretne efekty. Nie mamy nic do stracenia, a bardzo wiele do zyskania – ocenił Kaliszuk, zachęcając do poparcia apelu.

Fundacja Grupa Proelio prowadzi zbiórkę podpisów pod petycją dotyczącą zmian w obowiązujących regulacjach prawnych związanych z aborcją.

