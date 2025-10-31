Prokuratura nie chce zająć się wytycznymi Leszczyny. Jest zażalenie

Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie dotyczącej tzw. wytycznych Izabeli Leszczyny, które – jak wskazywał Instytut Ordo Iuris – mogły stanowić ze strony premiera Donalda Tuska oraz Izabeli Leszczyny publiczne podżeganie do zabójstwa oraz do przerywania ciąży z naruszeniem przepisów ustawy.

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania zostało wydane 16 października 2025 r.

"Zważywszy na nielegalne przyjęcie prokuratury krajowej w styczniu 2024 r. decyzja ta rzecz jasna nie dziwi. Jednakże Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris, nie zgadzając się z decyzją prokuratora, w dniu 29 października złożyło zażalenie do sądu, domagając się jej uchylenia i przeprowadzenia rzetelnego postępowania w tej sprawie" – czytamy w komunikacie Instytutu.

"Próba obchodzenia przepisów"

Instytut Kultury Prawnej Ordo Iuris zapowiada, że będzie dążył do tego, aby polski wymiar sprawiedliwości osądził działania Donalda Tuska oraz Izabeli Leszczyny, które w ocenie prawników Instytutu mogą wypełniać znamiona podżeganie do zabójstwa oraz do przerywania ciąży z naruszeniem przepisów ustawy, a także przekroczenia uprawnień i działania na szkodę interesu publicznego.

"Pierwszym krokiem ku temu było zawiadomienie, które skierowaliśmy do Prokuratury Krajowej w dniu 9 września br. – przy pełnej świadomości, że stanowisko Prokuratora Krajowego zostało wadliwie obsadzone przez obecny rząd i że na działania prokuratury w tej sprawie prawdopodobnie trzeba będzie poczekać do dnia uwolnienia urzędu prokuratorskiego spod politycznej zależności. Instytut Ordo Iuris konsekwentnie podejmuje działania na rzecz ochrony życia ludzkiego na każdym etapie jego rozwoju oraz sprzeciwia się próbom obchodzenia obowiązujących przepisów chroniących życie dzieci nienarodzonych" – wskazano.

