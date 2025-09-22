Tusk i Leszczyna podżegali do zabójstwa? Ordo Iuris zawiadamia prokuraturę

30 sierpnia 2024 roku ówczesna minister zdrowia Izabela Leszczyna wydała "Wytyczne dla lekarzy i podmiotów leczniczych ws. dostępu do procedury przerwania ciąży". Ich stosowanie de facto oznacza legalizację aborcji na życzenie przez cały okres ciąży. Odtąd wystarczy bowiem jedno zaświadczenie wystawione przez lekarza specjalistę w swojej dziedzinie, który stwierdzi wystąpienie zagrożenia dla zdrowia kobiet. Lekarz – ginekolog ma nie mieć możliwości podważenia tego zaświadczenia, poproszenia o opinię innego lekarza, czy zwołania konsylium. Co więcej, prokuratorzy zostali zobligowani do ścigania lekarzy, którzy będą odmawiać aborcji.

Obrońcy życia od dłuższego czasu zwracali uwagę na coraz częstsze wykonywanie aborcji pod pretekstem wystąpienia zagrożenia dla psychiki matki. W 2023 r. zabito w ten sposób ponad 400 dzieci w Polsce

OI zawiadamia śledczych

Decyzja wywołała oburzenie środowisk pro-life. Jak się okazuje, może mieć ona negatywne skutki zarówno dla samej Leszczyny, jak i premiera Donalda Tuska. Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez tych dwoje polityków.

"Wydając Wytyczne w sprawie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących dostępu do procedury przerwania ciąży, nakłaniali bowiem dyrektorów szpitali, ordynatorów/kierowników oddziałów oraz lekarzy do przerwania ciąży za zgodą kobiety z naruszeniem przepisów ustawy oraz do zabójstwa człowieka. Dodatkowo, sposób sformułowania Wytycznych i kontekst ich przyjęcia wskazuje, że intencją Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia było uzupełnienie przepisów ustawy i doprowadzenie do faktycznego poszerzenia dostępu do aborcji – co naruszyło konstytucyjny system źródeł prawa oraz, tym samym, podstawowe zasady praworządności" – wskazano w opublikowanym komunikacie.

