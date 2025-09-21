"Bardziej liberalne". Andrzej Duda o poglądach żony i córki

Od czasu, gdy Andrzej Duda odszedł z urzędu prezydenta RP, chętnie dzieli się zakulisowymi opowieściami z okresu pełnienia funkcji. Promuje swoją książkę "To ja" i zadebiutował właśnie w Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego, gdzie prowadzi swój program. W licznych wywiadach odnosi się też do zmian, jakie zaszły w życiu jego rodziny po wygranych wyborach prezydenckich. W nowym wywiadzie polityk skomentował różnice w poglądach, które ujawniły się w trakcie prezydentury.

Duda: Mamy inne poglądy

Podczas niedzielnej rozmowy na antenie Polsat News były prezydent opowiadał, że nie wie, jak głosują jego żona i córka. – Oczywiście zawsze się trochę śmiejemy wokół tego, ale wiecie państwo, ja tego nie sprawdzam. I też nie wypytuję się jej (żony — przyp. red.) o to, jak głosuje. Tak samo nigdy nie wypytuję córki. Uważam, że każdy ma prawo do swoich poglądów, obowiązuje tajemnica głosowania i ja tę tajemnicę szanuję – ocenił.

Duda dodał, że choć w domu rozmawia się o polityce, to nigdy nie wnikał szczegółowo w polityczne wybory swojej rodziny.

– Wiem, że moja żona w wielu aspektach ma poglądy, powiedzmy, bardziej liberalne od moich. Córka też. (...) Nie chcę tutaj mówić o naszych wewnętrznych, domowych, rodzinnych sprawach. Mogę tylko tyle powiedzieć, że rzeczywiście w szeregu aspektów poglądy mojej żony, a w szczególności mojej córki, są bardziej liberalne niż moje – wskazał były prezydent RP.

Program w Kanale Zero

W poniedziałek Kanał Zero wyemitował premierowy odcinek nowego cyklu z Andrzejem Dudą jako prowadzącym. Przypomnijmy, że o rozpoczęciu współpracy z byłym prezydentem Krzysztof Stanowski poinformował na początku września. "Z nieskrywaną satysfakcją mogę ogłosić, że Kanał Zero ma nowego autora. Prezydent Andrzej Duda nagra 16 odcinków na 16 gorących tematów. Kilkudziesięciu rozmówców, migawek, sytuacji. Wspomnienia i spojrzenie na bieżące kwestie" – ogłosił za pośrednictwem platformy X dziennikarz.

