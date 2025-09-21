Niemcy: Tysiące przeciwników aborcji na Marszu dla Życia

W Berlinie marsz rozpoczął się w tym roku po raz pierwszy na placu przed dworcem głównym, a nie jak zwykle przy Bramie Brandenburskiej. Wśród uczestników byli biskup Regensburga Rudolf Voderholzer, biskup pomocniczy Berlina Matthias Heinrich, a także liczni księża, siostry zakonne i inni przedstawiciele Kościoła. Według danych organizatorów przez stolicę przeszło około 4000 osób. W Kolonii w pokojowej demonstracji wzięło udział około 3000 osób. W tym samym czasie w Zurychu odbył się pierwszy "Marsz dla Życia” w Szwajcarii.

Na plakatach widniały między innymi hasła: "Aborcja jest zła”, "Bez dzieci nie ma przyszłości”, "Godność ludzka nie zna wieku” i "Integracja zaczyna się przed narodzinami”.

Godność osoby ludzkiej

Bp Voderholzer, który od 2016 roku regularnie uczestniczy w berlińskiej manifestacji, podkreślił społeczne znaczenie tego wydarzenia: "Staram się zarezerwować sobie czas na tę imprezę z rocznym lub dwuletnim wyprzedzeniem, aby móc w niej uczestniczyć. Chodzi o to, aby dać wyraźny sygnał – zarówno jako obywatel, jak i biskup oraz wierzący chrześcijanin. Życie jest podstawową wartością naszego społeczeństwa. Godność człowieka jest nienaruszalna, jak stanowi to konstytucja, zwłaszcza w świetle gorzkich doświadczeń totalitarnych systemów XX wieku. Ta zasada jest filozoficzną i światopoglądową wytyczną dla naszego współżycia w liberalno-demokratycznym porządku konstytucyjnym. Jednakże jest ona nieustannie podważana”.

Biskup podkreślił: "Marszem dla życia dajemy wyraz naszym przekonaniom – dla tych, którzy jeszcze nie mają głosu, i dla tych, których głos powoli zanika. Niezależnie od tego, czy jest to początek, czy koniec życia: godność każdego człowieka zasługuje na szczególną ochronę”. Wydarzenie w Berlinie zakończyło się o godz. 16:15 błogosławieństwem końcowym udzielonym przez biskupa pomocniczego dr Matthiasa Heinricha. Wspólną modlitwę odmówił pastor Albrecht Weißbach. W Kolonii tegoroczna manifestacja odbyła się po raz trzeci.

Przed marszem pozdrowienia do uczestników "Marszu dla życia” skierowali: przewodniczący Konferencji Biskupów Niemiec, biskup Georg Bätzing, kard. Rainer Maria Woelki z Kolonii i biskup Stefan Oster z Pasawy.

Według danych policji w całym kraju w kontrmanifestacjach wzięło udział około 500 osób.

