Opublikowano nowe badania dot. zdrowia kobiet. "Przemysł aborcyjny bagatelizuje te dowody"

Takie wyniki przyniosły badania ponad 1,2 miliona kobiet, które rodziły w szpitalach w tej prowincji oraz przeszło 28 tysięcy kobiet, które przerwały ciąże. Dane te zamieściło w swym najnowszym wydaniu czasopismo „Journal of Psychiatric Research” a przeprowadzona analiza objęła lat 2006-22.

Aborcja a zdrowie psychiczne kobiet

Według autorów artykułu aborcje miały związek z różnymi trudnościami, związanymi z kolei ze zdrowiem psychicznym, w tym z hospitalizacją z powodu zaburzeń psychicznych, uzależnień oraz prób samobójczych. Zależność ta była szczególnie wysoka u kobiet poniżej 25. roku życia w chwili dokonania aborcji oraz u pacjentek, które wcześniej zmagały się z chorobami psychicznymi.

Ryzyko trafienia do szpitala psychiatrycznego było najwyższe w ciągu pięciu lat od aborcji, po czym stopniowo malało, ale dopiero po 17 latach zaczęło „przypominać” ryzyko obserwowane w przypadku ciąż donoszonych – podało czasopismo.

"Przemysł aborcyjny bagatelizuje te dowody"

Tessa Cox, starszy pracownik naukowy w think tanku Charlotte Lozier Institute, wyjaśniła, że „to najnowsze badanie z Kanady, która dysponuje bardziej kompleksowymi danymi medycznymi niż Stany Zjednoczone, wpisuje się w rosnące grono badań sugerujących, że aborcja może szkodzić zdrowiu psychicznemu kobiet”. Tymczasem „przemysł aborcyjny bagatelizuje te dowody, dlatego fakt, że nowe badanie objęło ponad milion kobiet i uwzględniło wcześniejsze problemy psychiczne oraz inne czynniki, czyni je szczególnie przekonującym” – powiedziała Cox katolickiej agencji prasowej CNA.

Podkreśliła, iż „kobiety zasługują na poznanie tych wszystkich faktów, a kobiety i mężczyźni, zranieni przez aborcję, muszą wiedzieć, że przebaczenie i uzdrowienie są możliwe”.

Michael New, starszy pracownik naukowy z tegoż Instytut i adiunkt na Katolickim Uniwersytecie Ameryki, zauważył, że badanie w Quebecu „dostarcza silnych dowodów statystycznych na to, że aborcja zwiększa ryzyko szeregu problemów ze zdrowiem psychicznym”. Określił te badania jako „solidne”, zwracając uwagę, że obejmowały one dane z długiego okresu i posiadało stałe elementy, które zwiększały dokładność informacji. Zwrócił uwagę, iż mocnymi ich stronami były śledzenie kobiet przez długi czas oraz szczegółowa analiza danych w długiej perspektywie.

Autorzy wskazali, że „obszerne badania populacyjne z długoterminową obserwacją są rzadkie, a jednak niezbędne, by zrozumieć potrzeby zdrowia psychicznego kobiet po aborcji”. Zaznaczyli, że skutecznie odpierają one krytykę, z jaką spotykały się wcześniej podobne prace.

