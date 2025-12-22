Poparcie dla Polexitu – grupy wiekowe i elektoraty partii

Rosnąca władza Komisji Europejskiej nad państwami członkowskimi, nieprzestrzeganie własnych traktatów oraz przyśpieszenie procesu centralizacji Unii Europejskiej sprawiają, że w poszczególnych państwach, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej, powraca temat ewentualnego wyjścia z tej organizacji.

Z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że większość respondentów wciąż negatywnie zapatruje się na koncepcję opuszczenia wspólnoty unijnej. Na pytanie o to, czy Polska powinna w najbliższym czasie rozpocząć procedurę Polexitu, 48,6 proc. ankietowanych odpowiedziało "zdecydowanie nie", a kolejne 17,1 proc. "raczej nie". Łącznie daje to 65,7 proc. przeciwników wszczęcia procedury opuszczenia Unii Europejskiej.

Z kolei 24,7 proc. pytanych uważa, że nadszedł czas na rozpoczęcie Polexitu. Grupa zwolenników wyjścia z UE składa się z 11,6 proc. osób zdecydowanych oraz 13,1 proc. wybierających odpowiedź "raczej tak".

Najbardziej uniosceptyczny elektorat PiS

Co ciekawe, to elektorat Prawa i Sprawiedliwości jest w tym badaniu najbardziej uniosceptyczną grupą wyborców. Jak wygląda ten odsetek w [przypadku zwolenników formacji kierowanej przez Jarosława Kaczyńskiego? Łącznie aż 47 proc. wyborców tej partii chce Polexitu, z czego 29 proc. odpowiada "zdecydowanie tak". Z kolei co trzeci wyborca PiS (33 proc.) jest zdecydowanym przeciwnikiem wyjścia z Unii.

Tylko 8 proc. wyborców Konfederacji odrzuca Polexit

Pod względem poparcia dla wyjścia z UE drugie miejsce zajmują sympatycy Konfederacji. Łącznie na tak jest 41 procent. Wyborcy Konfederacji rzadziej niż wyborcy PiS wybierają odpowiedź "zdecydowanie tak" (19 proc.), ale za to najrzadziej ze wszystkich grup kategorycznie odrzucają Polexit (zaledwie 8 proc. wskazań na "zdecydowanie nie").

Elektorat koalicji rządzącej zdecydowanie za UE

Wyborcy partii rządzących: KO, Nowej Lewicy i PSL i Polski 2050 wciąż wykazują niezachwiane poparcie dla uczestnictwa Polski w UE. Sprzeciw wobec Polexitu deklaruje tu odpowiednio 83 proc., 88 proc. i znów 83 proc. badanych (licząc PSL i PL050 razem jako Trzecią Drogę). W elektoratach KO i Lewicy odsetek osób "zdecydowanie" popierających wyjście wynosi 0 proc.

Ważna uwaga – mowa o elektoratach z wyborów w 2023 roku

Wirtualna Polska zwraca uwagę, że "United Surveys by IBRiS w badaniu preferencji politycznych pyta o wybór z wyborów parlamentarnych w 2023 roku – i ten tutaj opisujemy. Co to oznacza? Wyborcy PiS i Konfederacji mogą dziś być na przykład elektoratem Konfederacji Korony Polskiej i Grzegorza Brauna. Antyunijny elektorat mógł po prostu znaleźć lepszego reprezentanta swoich poglądów – którego siłą rzeczy nie ma w badaniu odnoszącym się do wyborów parlamentarnych sprzed dwóch lat".

Preferencje wiekowe

Analiza wiekowa wykazuje, że najmocniej uniosceptyczni są ludzie młodzi, którzy najmocniej odczuwają realia rynku pracy i koszty życia, w dużej mierze będące rezultatem niezwykle kosztowej tzw. unijnej polityki klimatyczno-energetycznej.

Pokolenie euroentuzjastów to osoby w wieku od 18 do 29 lat. Najmłodsi wyborcy są najsilniejszą redutą UE w Polsce. Aż 61 proc. osób z grupy 18-29 lat "zdecydowanie" sprzeciwia się wyjściu z Unii. Łączny odsetek zwolenników Polexitu w tej grupie to jedynie 13 proc. Prezes IBRIS Marcin Duma zwraca uwagę, że jest to pokolenie, które nie zna Polski poza Unią Europejską.

Pokolenie uniosceptyków to osoby od 30 do 49 lat. Podobnie jest w grupie od 40 do 49 lat. W tej pierwszej łącznie aż 38 proc. osób w tym wieku popiera wyjście z UE (17 proc. zdecydowanie, 21 proc. raczej). Jednocześnie mają najniższy wskaźnik zdecydowanego sprzeciwu wobec Polexitu (zaledwie 36 proc.). W grupie 40-49 lat blisko 36 proc. badanych chce opuszczenia wspólnoty.

Wśród osób w wieku od 50 do 59 lat zwolenników Polexitu jest tylko 11 proc, a grupa ta wykazuje jeden z najwyższych wskaźników przywiązania do UE (56 proc. zdecydowanie na "nie" dla wyjścia).

