Podwyżka pensji w UE. Tyle teraz zarabia von der Leyen

Unia Europejska nie należy do najtańszych przedsięwzięć finansowanych przez europejskiego podatnika. Choć same wynagrodzenia są niewielkim elementem całości wydatków tej organizacji, to z punktu widzenia tzw. normalnych ludzi, są to kwoty wysokie.

Ile zarabiają urzędnicy UE?

Wliczając w to najnowszą podwyżkę, od początku 2022 roku płace urzędników Unii Europejskiej wzrosły o 22,8 procent. Nowe podniesienie płacy zostało przyznane z wyrównaniem wstecznym, od 1 lipca tego roku.

I tak najniższa pensja urzędnika unijnego wynosi obecnie 3754 euro (około 15 900 zł), najwyższa zaś 25 986, czyli 109 900 zł. Do tego dochodzą oczywiście liczne wolne od opodatkowania dodatki.

Jakie są pensje unijnych komisarzy?

Na jakie wypłaty mogą liczyć unijni komisarze? Pensja szefowej Komisji Europejskiej, niemieckiej polityk Ursuli von der Leyen wzrosła o około 1000 euro i wynosi teraz 35 800 euro, czyli 151 400 zł.

Pozostali komisarze otrzymują nieco mniej, bo "jedynie" 29 250 euro (ok. 125 775 zł). W ich wypadku także przyznawane są wolne od podatków dodatki.

Wynagrodzenie posła na Sejm RP

Zobaczmy dla porównania, ile wynoszą pensje polityków piastujących mandaty w polskim parlamencie. W zestawieniu z zarobkami urzędników unijnych można powiedzieć, że są to kwoty niezwykle skromne. Inaczej rzecz ma się gdy odniesiemy płace parlamentarzystów do całości polskiego społeczeństwa.

Otóż w 2025 roku uposażenie poselskie wynosi 13 467,92 zł brutto, zaś dieta parlamentarna – 4 208,73 zł brutto. Na stronie Sejmu można przeczytać, że "najczęściej przyjmuje się, że posłem zawodowym jest ten parlamentarzysta, który pobiera uposażenie poselskie w pełnej wysokości, co oznacza, że poselska pensja jest jego wyłącznym lub głównym źródłem dochodów".

Czytaj też:

Zajączkowska: Te zdegenerowane pseudoelity UE poza przestępczością korupcyjną łączy PolskaCzytaj też:

Śmiszek wskazał otwarcie, jaka jest jego flaga