Odmówiła aborcji, została skazana. Teraz pisze do Nawrockiego

To już drugi wyrok, jaki usłyszała pani Weronika. "Sędzia Mariusz Kaźmierczak z Sądu Okręgowego w Gdańsku podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z lutego bieżącego roku, zmieniając jedynie liczbę miesięcy prac społecznych z czterech na trzy. Skazana ma też przeprosić abortera, który chciał zabić jej synka oraz zapłacić mu 1812 złotych kosztów procesu" – czytamy na stronie ratujzycie.pl.

Kobieta, będąc w ciąży, poszła na USG do ginekologa Piotra A. Jak wynika z jej relacji, lekarz przekazał, że dziecko ma zespół Downa i zasugerował aborcję. "Także podczas kolejnej wizyty usilnie namawiał kobietę do zabicia dziecka. Ta zdecydowanie odmówiła i zmieniła lekarza. Do końca ciąży towarzyszył jej jednak silny stres i lęk. W rezultacie, choć dziecko okazało się zdrowe, urodziło się przedwcześnie" – informuje serwis pro-life.

Wyrok za ostrzeżenie przed lekarzem

Kilka lat później pani Weronika natrafiła na pytanie, jakie postawiono na jednej z grup na Facebooku. Kobieta spodziewająca się dziecka zapytała, czy warto prowadzić ciążę u Piotra A.

"Weronika ostrzegła ją przed aborterem. Wkrótce otrzymała wezwanie na przesłuchanie na komisariacie policji. Na wydziale kryminalistyki pobrano jej odciski palców i próbki śliny. Rozpoczął się kuriozalny proces, w który na początku była nawet zaangażowana Prokuratura Rejonowa w Starogardzie!" – czytamy na stronie ratujzycie.pl.

Kobieta została skazana na prace społeczne. W dodatku miała też przeprosić lekarza i zwrócić mu 1812 zł z powodu kosztów procesu, jakie poniósł.

Lekarz był wcześniej skazany za liczne aborcje

Serwis ratujzycie.pl zwraca uwagę na przeszłość lekarza, który toczył batalię sądową z panią Weroniką. Portal wskazuje, że ginekolog "był już wcześniej skazany za zabijanie poczętych dzieci".

"W 2008 roku usłyszał wyrok 2 lat więzienia w zawieszeniu na 2 lata za 19 aborcji, które przeprowadził w Gdańsku w gabinecie przy ul. Przemyskiej. Nie stracił jednak prawa wykonywania zawodu, dlatego mógł prowadzić praktykę dalej – w Gdańsku i Starogardzie Gdańskim" – czytamy.

Kobieta zapowiada, że nie będzie przepraszać Piotra A. Pani Weronika zamierza napisać do prezydenta Karola Nawrockiego wniosek o ułaskawienie. Fundacja Życie i Rodzina przygotowała już petycję do głowy państwa w tej sprawie.

