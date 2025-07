Tyle aborcji wykonano w tym roku. Nowe dane NFZ

Najnowsze dane dotyczące zabiegów przerywania ciąży przekazał Narodowy Fundusz Zdrowia.

Aborcja w Polsce w 2025 roku. NFZ publikuje dane

Z przekazanych przez fundusz informacji wynika, że w pierwszej połowie 2025 roku (tj. od stycznia do końca czerwca) wykonano w Polsce 411 legalnych aborcji. Dla porównania w całym ubiegłym roku wykonano 890 takich zabiegów.

Ponad połowa przypadków przerwania ciąży (240) dotyczy kobiet pomiędzy 30. a 40. rokiem życia. 121 – kobiet poniżej 30. roku życia, a 45 – kobiet powyżej 40. roku życia. 5 zabiegów aborcji przeprowadzono u pacjentek niepełnoletnich.

NFZ nie ujawnił wraz z zaprezentowanymi danymi powodów, z jakich przerwano ciążę. Wiadomo jednak, że najwięcej zabiegów wykonano w województwach: mazowieckim – 111, dolnośląskim – 73 i łódzkim – 39. Najrzadziej zaś aborcję wykonywano w w województwach: podkarpackim – poniże 5, podlaskim – 7, opolskim – 8 oraz lubuskim – 8.

Wystarczy jedno zaświadczenie

Przypomnijmy, że zgodnie z polskim prawem, przerwanie ciąży jest możliwe jedynie w dwóch przypadkach" zagrożenia zdrowia lub życia kobiety oraz gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Do października 2020 roku obowiązywała także trzecia przesłanka do aborcji, którą była ciężka, nieodwracalna wada płodu.

Rząd Donalda Tuska bez możliwości odwrotu tego stanu prawnego, opracował wytyczne dla szpitali, które zwiększyły dostępność do aborcji. Odwołują się one do drugiej z przesłanek i dotyczą zdrowia psychicznego. W myśl tych wytycznych, aby przerwać ciążę wystarczy jedno zaświadczenie od lekarza psychiatry, stwierdzające że stanowi ona zagrożenie dla zdrowia psychicznego kobiety.

