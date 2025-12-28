Gdy mój ojciec był małym chłopcem, dostał na święta wiatrówkę. Był najstarszy i miał młodszych braci. Oni dostali prezenty normalnie – od Świętego Mikołaja, który podłożył paczki dyskretnie – a wiatrówka była jedynym prezentem, który przyniósł ktoś inny, w dodatku na oczach wszystkich zgromadzonych przy stole wigilijnym.

Mój dziadek wręczył memu ojcu wiatrówkę oraz puszkę śrutu i powiedział: „Mikołaj miał dla Ciebie tylko rózgi i sam wiesz czemu. Rózgi wrzuciłem do pieca. Mikołajowi nic nie mów, bo wtedy ja dostanę rózgi. Masz tu wiatrówkę i naucz się strzelać. Przyda ci się lub nie, ale masz umieć strzelać. Zrozumiano? Na początek będziesz zabijał szczury w piwnicy. Tylko nie potłucz słoików z kompotem”.

Młodsi bracia natychmiast znienawidzili mego ojca, bo on BĘDZIE STRZELAŁ, a oni nie. Zaplanowali więc, że potłuką kilka słoików z kompotem, wina spadnie na mego ojca i wiatrówka zostanie skonfiskowana.