Stanowski wywołał burzę. Jest komentarz z polskiego rządu

O tym, że Wojciech Olszański i Marcin Osadowski gościli w Kanale Zero było wiadomo od dłuższego czasu. Mimo upływu kolejnych dni, wywiad nie był jednak emitowany. Nieoczekiwanie w weekend pojawiła się informacja, że rozmowa pojawi się na Kanale Zero w niedzielny wieczór.Szybko okazało się, że nie był to zwykły wywiad.

Rozmowa z Wojciechem Olszańskim i Marcinem Osadowskim została bowiem skrócona i poprzecinana komentarzami dziennikarzy Kanału Zero i polityków. Komentarze były odpowiedzią na tezy głoszone przez zaproszonych gości i miały mieć charakter "fact-chekingowy". Często były to jednak po prostu odmienne opinie. Zarówno sama forma zaprezentowania wywiadu, jak i treść opinii wygłoszonych przez komentatorów z Kanału Zero wywołały kolejną burzę w mediach społecznościowych.

Kierwiński pisze o "promocji proputinowskich oszołomów"

Wywiad komentują nie tylko internauci i dziennikarze, ale również politycy. Głos zabrał m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński, który oskarża Stanowskiego o promocję "proputinowskich oszołomów".

"Wczoraj o historii Polski pouczał nas człowiek, który zaprosił do swojego medium i zrobił promocję proputinowskim, skrajnym oszołomom skazanym za szerzenie nienawiści" – napisał minister w mediach społecznościowych. "To tyle w kwestii zasad, patriotyzmu, pogoni za kasą i wyciągania wniosków z historii" – dodał Kierwiński.

Na jego słowa zareagował sam szef Kanału Zero. "Ale już wiecie o co chodzi z tym Powstaniem Wielkopolskim czy ciągle nie?" – spytał Stanowski. Był to najprawdopodobniej komentarz do faktu, że premier Polski nie odnotował rocznicy rzeczonego powstania, a słowa prezydenta Nawrockiego o obronie zachodniej granicy zostały wykorzystane m.in. właśnie przez Kierwińskiego do politycznej przepychanki.

