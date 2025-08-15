Duda chwali Nawrockiego. "Z dumą i wzruszeniem"

W piątek przez cały dzień odbywają się wydarzenia związane z obchodzonym 15 sierpnia Świętem Wojska Polskiego. Data ta upamiętnia zwycięstwo Polaków nad Rosjanami w 1920 roku.

– Wielkie zwycięstwo Polaków z roku 1920 nad Bolszewikami zostawiło nam, Polakom, piękną, ważną lekcję, świadectwo i głębokie dziedzictwo, które musimy czytać. Każdego roku 15 sierpnia w nas, współczesnym narodzie polskim rodzi są duch zwycięzców, duch narodu dumnego, gotowego do walki o najważniejsze dla nas wartości, niezależnie od szans na zwycięstwo. A sam sierpień jest miesiącem szczególnym w naszej narodowej pamięci, bo w 1920 roku wygraliśmy z sowiecką, bolszewicką antycywilizacją – dla Polski, dla Europy, dla świata. A w sierpniu roku 1980 powiedzieliśmy głośne "nie" systemowi komunistycznemu – dla Polski, dla Europy, dla świata – mówił prezydent Nawrocki podczas defilady. Była ona centralnym punktem uroczystości związanych ze Świętem Wojska Polskiego.

Prezydent zapowiedział walkę o zwiększenie wydatków na obronność do 5 proc. PKB, a także zapewnił, że będzie walczył o to, by polska armia była najsilniejszą armią NATO w Europie.

Duda o Nawrockim: Wysłuchałem go z dumą

Wystąpienie Karola Nawrockiego z uznaniem przyjął Andrzej Duda: "Z dumą i wzruszeniem wysłuchałem wystąpienia Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Pana Prezydenta Karla Nawrockiego. Panie Prezydencie, niech Twoja służba umacnia Rzeczpospolitą, nasze wspólne, najwyższe dobro! Niech żyje Polska!".

Wpis byłego przywódcy nie pozostał bez odpowiedzi. "Szanowny Panie Prezydencie, pięknie dziękuję. Niech miłość do Polski i gotowość do poświęceń dla naszej ukochanej Ojczyzny wybrzmiewa, szczególnie dziś, z wielką mocą. Bo dobro Rzeczpospolitej to szczególne zobowiązanie, które należy pielęgnować każdego dnia. Niech żyje Wojsko Polskie! Niech żyje Polska" – skomentował Nawrocki.

Czytaj też:

Prezydent zwrócił się do Polaków. "Polskę trzeba kochać"Czytaj też:

Nawrocki: Będę dążył do tego, byśmy byli najsilniejszą armią NATO w Europie